Работа в полевых условиях: какие современные способы сварки водопроводных труб используются в Крыму

Сварщики «ССР» перед началом работы проходят длительный курс обучения. Фото: компания «ССР»

Не секрет, что водоснабжение - один из главных аспектов привычной жизни каждого человека. Большинство людей не задумываются о том, как устроена сложная система водопроводных сетей, но в этом нет необходимости - на страже того, чтобы вода попала в каждый дом в Крыму, стоят тысячи специалистов. Даже в случае аварий краны в домах крымчан редко остаются сухими надолго - бригады оперативно исправляют поломки.

С 2020 года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей.

Сети водоснабжения в Крыму ремонтируют при помощи самых современных технологий, однако процесс замены труб только кажется простым. На деле это очень кропотливая работа. Общая длина труб порой достигает нескольких сотен метров, поэтому в бригаде ремонтных рабочих обязательно имеются сварщики. «Комсомольская правда» узнала, как происходит сварка полиэтиленовых труб в полевых условиях, и убедилась - за качеством коммуникаций стоит непростой труд.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перед тем как «выйти на объект», сварщики «ССР» проходят длительный курс обучения. Как рассказал заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации» Константин Бурцев, процесс сварки достаточно сложный и кропотливый - без нужной квалификации здесь никуда.

- Оборудование для сварки у нас имеется как отечественное, так и импортное. Наше импортному ничем не уступает, поэтому компания в основном использует отечественное, - подчеркнул Константин Бурцев.

Сварка полиэтиленовых труб в «полевых условиях» - непростой и очень кропотливый труд. Фото: компания «ССР»

Основных способов сварки полиэтиленовых труб несколько. Первый из них - сварка «в стык» в полевых условиях или на бровке. Трубы здесь варятся в прямом смысле на земле. Это самый быстрый способ: нет стесненных условий, а трубы при этом не режутся, а варятся в полную длину (длина каждой обычно достигает 12-13 метров).

Бывает, что приходится варить полиэтиленовые трубы в котловане. Для этого они режутся нужным метражом и опускаются в специальную выемку. После произведения сварочных работ их протаскивают в основную трубу с помощью лебедки.

Самый трудный сварочный процесс идет в колодцах и камерах, ведь там бывают максимально стесненные условия. Иногда рабочему приходится для удобства даже разбирать сварочный аппарат. Производители все продумали: большинство из них могут при разборе уменьшаться в длину на треть, поэтому в сложных и нестандартных ситуациях тоже можно производить сварку.

КАК «ВАРЯТ» ТРУБЫ

Любые работы по сварке начинаются с установки аппарата, подобранного под диаметр свариваемой трубы. Логика здесь проста - чем больше диаметр трубы, тем больше само оборудование. По словам заместителя главного инженера компании «ССР» Константина Бурцева, после монтажа сварочного станка на выбранное место подаются трубы. Это тоже процесс кропотливый: для больших диаметров используется экскаваторы-погрузчики или полноповоротные экскаваторы.

- Трубы зажимаются в станке - это механический процесс, а после сварщик их центрирует, то есть выставляет так, чтобы при соприкосновении друг с другом внешние стенки были равны друг другу. Процесс небыстрый, ведь трубы иногда имеют отклонения от округлости, поэтому с помощью сварочного станка сварщик регулирует зажимные кольца, - рассказывает Константин Бурцев.

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

Далее следует процесс торцовки. В производстве любых конструкций из труб - как металлических, так и пластиковых - самой кропотливой является именно процедура стыковки двух изделий. Торцы обрезанных труб требуют особой обработки, выверенной подгонки, чтобы исключить не только образование зазоров, но и придать конструкции эстетичный вид. Быстро и качественно провести обработку мест срезов труб позволяет оборудование, которое называется торцевателем. Ножи у такого аппарата находятся с каждой стороны.

- Зажатые трубы отодвигаются на небольшое расстояние друг от друга, а в это расстояние опускается торцеватель. Трубы сдвигают обратно, и аппарат медленно доводит их края до идеала, - описывает Константин Бурцев.

Торцевание - процесс стыковки двух изделий между собой. Фото: компания «ССР»

Процесс торцевания может повторяться несколько раз.

После всех махинаций края трубы обезжириваются, между ними вставляется нагревательный элемент - круглая плоскость, нагретая до необходимой температуры. Так, для последующей сварки полиэтиленовые трубы можно сдвинуть под определенным углом.

Для каждого диаметра трубы время нагревания разное, но занимает этот процесс буквально минуты. После того как нагревательный элемент убирают, трубы снова сводят и держат под нагрузкой, чтобы элементы успели «схватиться».

После того как сваренный стык остывает, трубы готовы к использованию. Как заключил Константин Бурцев, все работы тщательно проверяются не только визуальным осмотром, но и ультразвуковым.

Процесс нагревания занимает буквально несколько минут. Фото: компания «ССР»

СПРАВКА «КП»

Компания «Современные системы реновации» основана в 2014 году, и на сегодняшний день успешно реализует крупные проекты во многих городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, этот список можно продолжать долго. Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется из отечественных материалов самого высокого качества. За восемь лет работы специалистам «ССР» уже удалось реализовать более 200 проектов.