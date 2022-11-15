«Болезнь не имеет возраста»: крымский психиатр рассказала, что такое расстройство пищевого поведения и как с ним бороться

Недовольство своим внешним видом и погоня за недостижимым идеалом иногда приводят к печальным последствиям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расстройство пищевого поведения - одна из самых популярных проблем последних лет. Несмотря на то, что мировое сообщество официально признает eating disorder болезнью, отношение общества к таким вещам нельзя назвать серьезным.

Еще со школы многие сталкиваются с насмешками сверстников насчет своей внешности, неважно, имеются ли недостатки на самом деле. Медиа-сфера диктует свои правила: красивым может быть только худой.

На первый взгляд расстройство пищевого поведения может показаться одним из самых безобидных нарушений. Ведь практически каждый из нас периодически забывает поесть из-за стресса или съедает по четыре гамбургера за один подход. К сожалению, реальность страшнее. По данным Минздарава Крыма, анорексия и булимия имеют один из самых высоких показателей смертности среди психологических заболеваний - до 20% больных, не получающих лечения, умирают. При этом только 60% людей, столкнувшихся с этой проблемой на своем опыте, удается полностью излечиться. Ранее «Комсомолка» публиковала историю девушки, которой пришлось бороться с булимией более пяти лет.

О том, как проявляется заболевание, о котором принято молчать, и почему важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью, «КП-Крым» рассказала главный внештатный специалист-психиатр крымского Минздрава, главврач ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер», доктор медицинских наук Тамара Ветрила.

НЕ ИМЕЕТ ПОЛА И ВОЗРАСТА

Считается, что РПП в основном подвержены подростки. Как отмечает Тамара Ветрила в разговоре с «КП-Крым», это не совсем так - болезнь не имеет пола и возраста. Причины расстройства пищевого поведения тоже у каждого человека свои.

- Если говорить о подростках, то до такого состояния их могут издевательствами довести сверстники. Некоторые дети жестоки. Также влияние оказывает и медиа-сфера - люди с неустоявшейся психикой, насмотревшись на моделей с обложек, начинают сравнивать себя с ними. Причины могут быть разными - пережитое травмирующее событие, чувство одиночества или буллинг со стороны окружения. Это может произойти в любом возрасте, - отмечает психиатр.

СПОРТСМЕНЫ И ФОТОШОП

Расстройство пищевого поведения, вопреки устоявшемуся мнению - это не только анорексия (практически полный отказ от еды) и булимия (очищение желудка после приема пищи). В него входят также и компульсивное переедание, когда человек чуть ли не в состоянии аффекта съедает огромное количество пищи, не контролируя себя. Болен расстройством пищевого поведения может быть и человек, помешанный на спорте. Да, это действительно так - если главной задачей ставится именно избавление от калорий и попытка любыми способами нарастить мышечную массу из-за непринятия себя - это тоже «звоночек». Такой подтип РПП называется мышечной дисморфией.

И если анорексия и булимия встречается чаще всего у женщин, а компульсивному перееданию подвержены оба пола, то мышечная дисморфия возникает преимущественно у мужчин.

- Это так называемая болезнь спортсменов. Ей подвержены в особенности те, кто занимается профессиональным спортом, где важно нарастить как можно больше мыщц. Пациент будто бы перестает видеть свое реальное отражение в зеркале - ему становится всегда мало. В этом мышечную дисморфию часто сравнивают с нервной анорексией, - подчеркивает специалист.

Кроме того, расстройством считается даже чрезмерное увлечение фотошопом - когда человек до неузнаваемости «перекраивает» свое фото, чтобы выглядеть так, как картинка в его голове.

- Такие люди обычно общаются только виртуально, а свой вид в реальной жизни не признают. Главное в такой ситуации - научиться принимать себя таким, какой ты есть. Чаще всего для этого требуется помощь специалистов.

ЛЕЧИТЬСЯ НЕ СТРАШНО

По словам главврача евпаторийского психоневрологического диспансера Тамары Ветрилы, статистики людей, страдающих от расстройства пищевого поведения как таковой в Крыму нет. И в любом случае, она не сильно отличается от данных по всей стране. Большинство людей, вероятнее всего, попросту боятся обращаться за квалифицированной помочью - из страха, что «поставят на учет» или и вовсе закроют в «психушке».

- Бояться обратиться за помощью к специалистам ни в коем случае не нужно. Без согласия самого обратившегося на учет никого не ставят. Главное - понимание проблемы и желание ее исправить. Есть специалисты, которые работают дистанционно и анонимно. Если человек обратится за помощью вовремя, то есть очень большие шансы на его полное излечение, - говорит Тамара Ветрила.

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