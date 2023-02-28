О плановой проверке в регионе заранее предупредили в пресс-службе крымского МЧС. Фото: Иван ВИСЛОВ

На полуострове, как и в других регионах страны, 1 марта состоится проверка системы оповещения. В этот день обычно администрация городов включает сирены и громкоговорители в определенное время.

Рассказываем, как будет проходить проверка системы оповещения в Крыму.

ПРОВЕРКА В СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В КРЫМУ

О плановой проверке в регионе заранее предупредили в пресс-службе крымского МЧС. Однако в ведомстве сообщили, что в первый день весны сирены будут молчать.

- МЧС Республики Крым информирует о том, что проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта 2023 года, состоится без включения электросирен и громкоговорителей, - отметили в пресс-службе.

СИРЕНЫ В КРЫМУ 1 МАРТА 2023

В ведомстве также добавили, что проверять средства оповещения будут в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Такие работы проводятся каждый год, поэтому переживать не стоит.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о проведении проверки систем оповещения. Так, согласно тексту документа, сирены в городах полуострова в новом году включат 1 марта и 4 октября.

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