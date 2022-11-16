Банк РНКБ выдал льготные кредиты на сумму больше 3 миллиардов рублей представителям малого и среднего бизнеса

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В Крыму продолжается реализация госпрограммы льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса №1764. И с начала текущего года банк РНКБ выдал кредиты на сумму больше 3 миллиардов рублей в рамках этой госпрограммы.

Согласно условиям, предприниматели могут взять кредиты на развитие бизнеса по ставке не выше 11% годовых. Кроме того, эти средства можно вложить в реализацию инвестиционных целей, а также на пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке 10,25% годовых.

Максимальная сумма оборотного кредита – до 500 миллионов рублей, а срок – до года. Инвестиционный кредит можно взять на сумму до 2 миллиардов рублей и на срок до 10 лет, а кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 миллионов рублей и до 3 лет. Заемщик должен вести бизнес в одной иди нескольких отраслях, которые попадают под условия госпрограммы. Это сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и пр. Полный перечень льготных сфер и условия кредитования по госпрограмме обозначены на официальном сайте РНКБ.

- Доступность кредитных средств сегодня особенно важна для российского бизнеса, и у нашего банка есть все возможности для оказания финансовой поддержки на комфортных условиях как предпринимателям, так и компаниям, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Благодаря государственным программам поддержки МСП представители бизнеса могут получать кредиты на максимально выгодных условиях, а это, в свою очередь, стимулирует развитие экономики не только регионов, но и всей страны.

КСТАТИ

С сентября текущего года РНКБ начал принимать заявки на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе господдержки малого и среднего бизнеса. Новая программа Министерства экономического развития России и АО «Корпорация МСП» объединила условия льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Стать участниками могут предприниматели, которые ведут бизнес в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.