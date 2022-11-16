В Крыму в столкновении автобуса и легковушки погиб мужчина

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Мужчина погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

– Сегодня в 10:10 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на автодороге Таврида – Анновка (Белогорский район) произошло ДТП. <…> По прибытии стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Daewoo Lanos» с пассажирским автобусом «ПАЗ». К сожалению, в результате ДТП водитель «Daewoo Lanos» получил травмы несовместимые с жизнью, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

По данным МЧС, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

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