Нарушители правил несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Республики Крым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму ввели новые требования по содержанию домашних животных. Правила утверждены приказом председателя Госкомитета по ветеринарии Валерия Иванова. Теперь владельцы должны следить за условиями содержания питомцев в соответствии с их биологическими, видовыми и индивидуальными особенностями.

Домашних животных нельзя содержать в общественных местах и местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и помещения общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов).

Нельзя допускать загрязнение питомцами жилых и нежилых помещений, в том числе общественных мест, нужно следить также, чтобы они не нанесли вред окружающей среде.

В случае, если вы намерены завести, например, кота или собаку, в жилье, занятом несколькими семьями, нужно получить письменное согласие всех проживающих совершеннолетних членов этих семей, а также учесть их медицинские противопоказания. Исключением в таком случае может быть содержание собак-поводырей.

Нельзя оставлять домашних животных без присмотра. Если вам нужно отлучиться, животное необходимо временно поместить в приют или зоогостиницу.

Собаки должны содержаться в таких условиях, в которых будет исключен их самовыгул и нападение на людей и животных. Если таких условий нет, то питомца можно поместить в вольер или посадить на привязь.

Также важно, что теперь на входе в место содержания собаки обязательно должна быть размещена предупреждающая надпись о наличии собаки (за исключением собак до 35 сантиметров в холке).

Кроме того, владельцы должны предотвращать бесконтрольное размножение тех, кого приручили, в том числе путем стерилизации.

Отдельные правила установлены для выгула собак. В частности, запрещается сопровождение потенциально опасных собак детьми младше 14 лет. Абсолютный запрет введен на выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места прогулки.

Также нельзя выгуливать питомцев на территории детсадов, школ, вузов, спортплощадок, больниц, учреждений культуры и в местах для купания людей.

За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность.

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