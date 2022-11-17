Вакцинация от гриппа в Крыму 2022: когда начнется, и кого будут прививать

О прививках лучше всего позаботиться до наступления сильных холодов Фото: Архив "КП"

Осень подходит к концу, а это значит, что впереди время холодов, морозов и простуды. В этот период многих особенно тревожит кашель, температура и заложенный нос. Чтобы болезнь не нагрянула внезапно, «Комсомолка» рассказывает, как проходит вакцинация от гриппа в Крыму 2022.

О прививках лучше всего позаботиться до наступления сильных холодов. Пока человек абсолютно здоров и еще не успел отойти от лета, можно заняться укреплением своего иммунитета. По всей стране массовая вакцинация против гриппа и других простуд начинается уже в сентябре и продолжается всю осень.

БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА КРЫМЧАН УЖЕ ПРИВИЛИСЬ

В этом году по всему полуострову вакцинацию против гриппа прошли уже больше полумиллиона крымчан, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. На сегодняшний день свои прививки получили 592 009 человек, из них 155 335 детей и 436 674 взрослых.

- Плановый показатель иммунизации от гриппа в регионе составляет 60% населения - это 1 159 166 человек, из которых 283 002 детей и 876 164 взрослых, - отметил министр.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ

По словам министра, для иммунизации используются препараты «Ультрикс» для детей и беременных, «Совигрипп» для детей и взрослых, а также «Гриппол квадривалент» для детей с шести лет и взрослых. Пройти вакцинацию можно в ближайшей поликлинике или по месту прописки.

На сегодняшний день по всему Крыму продолжают функционировать 103 прививочных пункта. В каждой больнице также работают мобильные бригады, которые проводят прививочную для трудовых и детских коллективов.

КОМУ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

- Вакцинация против гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, сотрудникам транспортной и коммунальной сфер, взрослым старше 60 лет, военнослужащим, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам. Сделать прививку необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости, - отмечает Скорупский.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики, после вакцинации против гриппа антитела появляются через 8-12 дней, а иммунитет сохраняется на целый год. Схема иммунизации ранее не привитых детей до трех лет состоит из двух прививок с месячным интервалом. Для всех остальных категорий населения нужна однократная вакцинация.

Кроме привычных вакцин от сезонного гриппа, не стоит забывать и о коронавирусе. Для профилактики болезни разрешено одновременное введение препарата «Спутник V» с вакциной для профилактики гриппа.

- С этой недели крымчанам стала доступна интраназальная вакцинация против COVID-19, - также добавил глава крымского Минздрава.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Прививку от гриппа и от коронавируса можно сделать в любой поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте и врачебной амбулатории абсолютно бесплатно.

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