В районе энергоподстанции «Кафа» в Феодосии упал украинский беспилотник

Удар по энергоподстанции был зафиксирован еще ночью. Фото: ГК "МРЭСС"

В Феодосии в районе подстанции «Кафа» был сбит беспилотник. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

- В районе подстанции «Кафа» сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции, но, к счастью, повреждений нет и энергоснабжение не нарушено, - отметил он.

Как сообщают очевидцы, удар по энергоподстанции был зафиксирован еще ночью, а утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Сейчас объект инфраструктуры продолжает работать штатно.

Напомним, строительство «Кафы» было начато еще в 2015 году сразу после украинской энергоблокады и было завершено менее, чем через год. Стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. В 2018 году охраной подстанции занялось управление управления Росгвардии.

Ранее, 29 октября, установленные в Севастополе системы ПВО отразили атаку беспилотников. Тогда были сбиты все БПЛА, а также надводный дрон-камикадзе. Об этом сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.

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