РНКБ выдал больше 1 миллиарда рублей в качестве экспресс-гарантий для бизнесменов в 2022 году

Фото: Shutterstock

Крупнейший крымский банк РНКБ выдал 1172 экспресс-гарантии для участников госзакупок в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П. Общая сумма - более 1 миллиарда рублей. Таким образом, количество выданных гарантий за 10 месяцев текущего года выросло на 26% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Выданная сумма же увеличилась на 40%.

Гарантии участникам закупок обеспечивают надежность. Так, госзаказчик должен быть уверен, что победитель тендера вернет средства, если не выполнит контракт. И банк предоставляет такие гарантии. Финучреждение вернет деньги заказчику, а подрядчик — банку.

Согласно условиям, максимальный срок гарантии обеспечения обязательств — шесть лет. Максимальная сумма - 100 миллионов рублей. Банк принимает решение о выдаче гарантии на сумму до 10 миллионов рублей примерно в течение 15-ти минут.

Клиенты РНКБ могут оформить экспресс-гарантии по ставке от 2,3%. Размер комиссии при этом — всего тысяча рублей.

- Экспресс-гарантия – это удобный и доступный финансовый инструмент, который позволяет клиентам на основании минимального пакета документов оперативно обеспечить свои обязательства в рамках государственных контрактов, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Визит в офис банка для этого не нужен, оформление происходит дистанционно.

Основные требования к компании, которая хочет воспользоваться этим продуктом, - отсутствие процедуры банкротства или ликвидации, а также процедуры реорганизации. Кроме того, руководитель должен быть резидентом РФ. Также влияет и срок фактической деятельности предприятия. Подробнее с условиями «Экспресс-гарантии» можно ознакомиться на официальном сайте банка.