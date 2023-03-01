Крупнейший крымский банк установил больше 10 тысяч платежных терминалов в селах

Фото: Надежда ДАЦЮК

Цифровизация постепенно добирается в небольшие населенные пункты, которые удалены от городов. Так, банковские сервисы становятся доступнее и для жителей сельской местности. Банк РНКБ установил больше 10 тысяч платежных терминалов в самых дальних районах Крыма по проекту «Прогрессивное село». Это собственная программа банка, разработанная пять лет назад. Основная цель – поддержка госпрограммы развития сельских территорий. Проект предусматривает обеспечение полным спектром банковских услуг жителей небольших населенных пунктов полуострова.

По данным РНКБ, банкоматы и терминалы самообслуживания были установлены более чем в 100 селах за период реализации проекта. Местные жители получили возможность оплачивать коммуналку и услуги операторов мобильной связи, а также совершать переводы с помощью банковских терминалов. Кроме того, остальные банковские услуги, включая кассовые операции, жители сел могут получить в мобильных офисах банка. Пять передвижных офисов РНКБ регулярно приезжают в отдаленные крымские села.

В минувшем году больше всего операций в банкоматах выполняли в селах Восход (9500 операций в месяц) и Петровка (8000 операций) Красногвардейского района, а также в селе Мирное Симферопольского района, где банкиры зафиксировали 8 600 операций.

Терминалы самообслуживания, установленные в селах, тоже пользовались спросом. Больше всего активности было в селе Вилино Бахчисарайского района (2 500 операций в месяц) и селе Уютное Сакского района (2480 операций), а также в селе Садовое Нижнегорского района (2000 операций).

По объему операций в одном платежном терминале лидируют села Доброе (6,7 млн руб. в месяц) и Укромное (4,8 млн руб. в месяц) Симферопольского района. На третьем месте по этому показателю оказалось село Кипарисное в Алуште – 4,7 миллиона рублей в месяц.

По данным РНКБ, больше 90% расчетов в торгово-сервисных сетях происходит с помощью бесконтактных карт.

КСТАТИ

С февраля банк РНКБ возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека», которая позволяет получить ипотечный кредит на покупку жилья по льготной ставке 3% годовых. Так, льготный кредит доступен для индивидуального жилищного строительства или же для покупки готового загородного дома с земельным участком в селе.

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