Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 16-летней девушки в Крыму

Правоохранители продолжают опрашивать знакомых и близких девушки. Фото: пресс-служба МВД по РК

Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 16-летнего подростка в Крыму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, 17 ноября утром, около 11.00 часов, молодая девушка ушла из дома и не вернулась. МВД направило ориентировки с приметами пропавшей во все территориальные отделы республики.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, девушка - студентка первого курса одного из колледжей Симферополя. Родители пропавшей утверждают, что перед ее исчезновением конфликтных ситуаций в семье не возникало. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

- В правоохранительные органы обратились родители девушки, которые сообщили, что вчера утром дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение не известно. Семья характеризуется с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было, - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи совместно с коллегами из органов внутренних дел и добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым» проводят поисковые мероприятия: отрабатываются возможные маршруты передвижения девушки, организован информационный обмен с правоохранительными органами и службами взаимодействия. Также правоохранители продолжают опрашивать знакомых и близких девушки.

- Ход расследования уголовного дела и поисковых мероприятий находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, - добавили в республиканском Следкоме.

Рост девушки 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, коричневые брюки и черные ботинки. Также при себе имела белую сумку.

Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам полиции: +7 (3652) 773-110, 102.

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