Продавать можно, запускать нельзя: в МЧС разъяснили, какая пиротехника в Новый год под запретом в Крыму

В магазинах должны предупреждать, что запускать салюты во дворе запрещено. Фото: Александр ЖДАНОВ

Новый год в Крыму в этот раз будут встречать как никогда тихо и по-домашнему. Использование громкой пиротехники – петард и фейерверков - запрещено указом главы республики в связи с проведением специальной военной операции. Как пояснили в крымском главке МЧС, исключение составляют лишь салюты, проводимые официально органами власти. Правда, перед этим муниципалитеты должны уведомить руководство Крыма о планируемом мероприятии.

- Согласно п 2.1 Указа главы республики, применение пиротехники запрещено, кроме первого класса опасности - это хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны. Все остальное запрещено до особого распоряжения, - пояснил КП-Крым начальник отдела нормативно-технического Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Крым Александр Козинец.

При этом торговать запрещенными к использованию петардами и домашними салютами в Крыму можно. Но продавцы обязаны информировать покупателей о действующем запрете, пояснил Александр Козинец. С начала осени МЧС проводит разъяснительную работу с магазинами пиротехники и увеселительными заведениями, предупреждая о последствиях и штрафах.

- С сентября мы проводим профилактическую и разъяснительную работу. Все рестораны и досуговые заведения проинформированы о запрете на проведение салютов. Если же будет зафиксирован факт несанкционированного проведения салютов, то обращаться нужно в ЕДДС или по номеру 112, чтобы там разбирались,- отметил Козинец.

Таким образом, проходя мимо раскладок с заманчивой пиротехникой, стоит помнить –предстоящий Новый год в Крыму можно встречать только с хлопушками и бенгальскими огнями. Если, конечно, не будет изменений в указе главы республики.

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