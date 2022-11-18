Приемная семья Никулиных, у которой суд решил забрать годовалую малышку после появления биологического отца, снова подала заявку на удочерение

У Никулиных малышка находится уже десять месяцев. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Симферопольская семья Юрия и Юлии Никулиных, которые в начале года стали приемными родителями новорожденной малышки по имени Настя, снова подают заявку на удочерение девочки. Если суд отменит решение органа опеки о признании биологического отца ребенка, малышку опять поставят в очередь на удочерение. И тогда Никулины смогут стать родителями девочки уже во второй раз.

Напомним, мама маленькой Насти умерла, когда девочке едва исполнилось два месяца. Из-за того, что в свидетельстве о рождении не был указан отец ребенка, а женщина не состояла в официальном браке, девочку отправили в детдом. Ее опекунами стала семья Никулиных из Симферополя. Они стали воспитывать малышку как родную и ждали лишь официального решения суда о признании их законными родителями. Параллельно готовили пакет документов для смены имени: девочку они назвали Лизой.

Однако в день, когда суд постановил считать Никулиных родителями Лизы (в свидетельстве о рождении малышки пока остается имя Настя), как гром среди ясного неба грянуло решение Департамента по делам детей симферопольской администрации. Орган опеки принял постановление, которым признал биологическим отцом ребенка Романа Р. Мужчина, который долго время не давал знать о себе, сумел доказать, что жил с мамой девочки до момента ее рождения, хотя экспертиза ДНК не проводилась. Как оказалось, в этом случае достаточно медицинских справок и показаний соседей. Никулиных же обязали передать девочку законному отцу.

Для маленькой Насти в доме у Никулиных есть все. Фото: Ирина ГЕРЦ

Но семейная пара не согласилась с таким решением. Никулины высказали опасения за судьбу ребенка: Роман был ранее судим за наркотики, а сейчас позволяет себе часто выпивать. Мужчина не скрывает, что «дружит» с алкоголем, но говорит, что не будет пить, как только в его доме появится ребенок.

Семья Никулиных подала в суд с требованием отменить решение об отцовстве. Судебное заседание назначено на первую декаду декабря. Пока же вновь собирают документы на удочерение, рассказала КП-Крым Юлия Никулина.

- Так как нам уже отдали ребенка, то наша анкета уже сработала и недействительна. Чтобы оформить опеку снова, в случае исхода дела в нашей ситуации, нужен новый пакет документов. Новая сформированная на нас анкета на возможность быть усыновителями ставит нас в очередь. Как сказали в опеке, мы будем приоритетными опекунами (усыновителями) для нашей девочки, если она снова попадает в систему,- рассказала девушка.

До тех пор, пока в деле не будет поставлена точка, маленькая Лиза (Настя) остается у Никулиных. Да и сам Роман не настаивает на передаче ему ребенка. По его словам, сейчас он делает ремонт в доме, в котором собирается жить с малышкой, и часть которого будет сдавать в аренду.

- Роман ребенком не интересуется. Звонил 5 ноября, спросил, как дела и узнавал про суд. До этого более трёх недель никак не объявлялся. С 5 ноября тоже интереса к ребенку не проявил,- отметила Юлия Никулина.

Пока идет ремонт в доме, Роман живет на кухне Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сам мужчина пояснил КП-Крым, что также подал иск в суд с требованием отдать ему ребенка. Однако в какой именно, уточнить не смог.

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