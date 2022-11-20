Искали всем Крымом: пропавшую в Симферополе 16-летнюю девушку нашли мертвой

Подростка искали всем миром. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры сообщили трагическую новость – 16-летняя жительница Симферополя, которую искали всем миром, погибла.

- Помогите найти подростка! С 17 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно, - эта ориентировка в паблике поискового отряд «ЛизаАлерт» Крым стала траурного цвета, на ней появилась надпись заглавными буквами «Найдена, погибла».

Насильственная смерть или роковая случайность? Подробностей неизвестно. Остается надеется, что если есть виноватые в трагедии, то их поймают и накажут.

Подростка искали всем миром – прочесывали местность, предпринимали другие меры и жители столицы Крыма, и волонтеры с регионов полуострова.

Правоохранители и волонтеры делали все возможное чтобы как можно быстрее найти девочку.

Следком Крыма 18 ноября возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней жительницы Симферополя – студентки первого курса одного из колледжей столицы Крыма - папа и мама пропавшей рассказали правоохранителям, что их несовершеннолетняя дочь утром 17 ноября 2022 ушла из дома и бесследно пропала.

- Семья характеризуется с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было, - отметили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела и поисковых мероприятий взял под личный контроль руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Приносим соболезнования семье погибшей.

Напоминаем, что за октябрь 2022 поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым отработал 79 заявок о пропаже взрослых и детей, из которых 16 не подтвердились. Были найдены живыми 53 пропавших. К сожалению, 4 человек обнаружили мертвыми.

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