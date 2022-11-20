«Алиме Абденанова»: в Крыму хризантему назвали в честь героини Великой Отечественной войны

Хризантемы в Ботаническом саду КФУ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Осенью, когда блекнут яркие летние краски, Крым примеряет на себя изысканный наряд из цветов, которым по душе прохлада и мягкое, ласковое солнце.

Вот и сейчас на Южном берегу Крыма в разгаре Бал хризантем – в Никитском саду можно полюбоваться 500 сортами осеннего цветка.

«Адмирал Алферьев». Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Среди участников выставки есть и цветы родом из Симферополя – «детища» агронома-озеленителя Любови Маркиной: хризантемы «Жонглер», «Адмирал Алферьев», «Николай Багров» (создан совместно с сотрудниками ботанического сада им. Багрова)...

«Позолоченный Рубин» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе хризантемы селекционера – сорта и перспективные гибриды, украшают Большую поляну ботанического сада имени Николая Багрова.

«Алиме Абденанова». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На счету 75-летнего селекционера уже 13 авторских свидетельств на сорта, в ближайшем будущем появятся новые. Подготовлена к отправке в госкомиссию по сортоиспытанию заявка на хризантему «Алиме Абденанова», названную в честь 20-летней крымчанки, советской разведчицы, погибшей от рук немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

«Звезда Заветная». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Путь от гибрида до сорта занимает больше пяти лет.

- Делаю акцент на новизну формы, декоративность, продолжительность и одновременность цветения. Особое внимание обращаю на «крепость» куста, - лучше, чтоб новым сортам не были нужны никакие подпорки. и колышки. Зачастую в первый год новый цветок показывает все качества, которые я хотела получить, но на второй сезон становится хуже и подлежит удалению. Но бывает и наоборот, например, мой первенец «Звезда Заветная» со временем «проявился», стал еще эффектнее выглядеть - окраска цветка приобрела контрастность, повысилась и прочность соцветий, - рассказала рассказал КП-Крым агроном-озеленитель, - поэтому первичное испытание занимает не меньше 3 лет, потом нужно размножать, проводя улучшающий отбор.

Любовь Маркина всю жизнь посвятила цветам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но как становятся цветоводами -селекционерами?!

- Родилась я в Пермском крае, но в детстве жила в Крыму. Когда в первый раз увидела хризантемы, то просто влюбилась в их аромат, как оказалось на всю жизнь. Окончила вуз и стала дипломированным озеленителем. Работала в Кабардино-Балкарии, но переехала на полуостров: Крым – это идеальное место для хризантем. Вышла на пенсию и занялась селекцией осеннего цветка. Благодаря поддержке руководства Ботанического сада имени Багерова – у меня появился и участок для выращивания хризантем, и место для укоренения черенков под установкой искусственного тумана. Сейчас в испытании находится около 300 гибридных форм, и те растения, которые не оправдывают надежды, а требования к хризантемам очень высокие, раздаются волонтерам, которые мне помогают – пусть Симферополь становится краше!

«Малиновый Джем». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму выбирают Принцессу Бала хризантем 2022

Выставка осенних цветов проходит в Никитском саду (подробнее)