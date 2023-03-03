«Сочувствующих было много, но в море отважились прыгнуть только они»: мэр Ялты наградила подростков-героев, спасших тонущего бездомного пса

Мэр города вручила Благодарственное письмо и коробку со сладостями. Фото: Янина Павленко/telegram

Подростки, которые бросились в февральское море в Ялте, чтобы спасти слепую собаку, вручили благодарность от главы администрации. Поощрить ребят, напомним, просили местные жители, которые стали свидетелями происшествия. На глазах у десятков людей парни прыгнули в воду и вытащили на пирс дворнягу, которая уже обессилела от барахтаний и тщетных попыток выплыть. Как она оказалась в воде, неясно.

- Сочувствующих было много, но в море (причем в темное время суток) отважились броситься только Александр Ерогов и Артур Лазоренко. Ребята показали, что всегда в любой ситуации можно и нужно приходить на помощь, - отметила глава администрации Ялты Янина Павленко у себя в Telegram.

15-летнему Саше Ерогову мэр города вручила Благодарственное письмо и коробку со сладостями. Его 18-летний друг на встречу с руководством прийти не смог. По словам Александра, Артура не отпустили с работы.

15-летний Александр стесняется неожиданно свалившейся на него славе. Фото: предоставлено мамой Александра Ерогова

- Администрация города Ялты выражает Вам искреннюю благодарность за смелость и решительность, гражданскую сознательность и неравнодушие, проявленные при спасении бездомного животного, - говорится в тексте Благодарственного письма.

Как рассказала КП-Крым мама Саши, после прыжка в холодную воду ее сын немного приболел - стал жаловаться на насморк и небольшой кашель. Но в целом чувствует себя нормально.

- После этой истории Саша стал разве что больше стесняться. А в целом совсем не изменился, - рассказала КП-Крым Светлана Ерогова.

Напомним, накануне ребята проснулись героями. В социальной сети появилось видео, на котором ялтинцы бесстрашно прыгают в холодное море, чтобы вытащить на берег барахтающуюся собаку. Больше двух десятков людей, прогуливающихся по набережной Ялты в тот момент, подбадривали и парней, и дворнягу, но никто кроме них не решился предпринять решительных действий.

Как рассказал КП-Крым Саша Ерогов, раздеться и прыгнуть в воду они с другом решились, когда увидели, что животное слабеет. Вода оказалась холоднее, чем они думали, было тяжело дышать, немели ноги. Но собаку удалось обмотать веревкой и оттащить к пирсу, где ее подняли на берег взрослые мужчины.

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