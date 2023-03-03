Трансформация бизнес-идеи. Как идею превратить в бизнес

Фото: "Мой бизнес"
Бесплатная обучающая программа для действующих предпринимателей, которые испытывают трудности в бизнесе, не знают куда двигаться дальше, кому нужны новые бизнес-идеи.
Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы
В программе:
- генерация идей различными способами;
- критерии выбора и оценки бизнес-идеи;
- как анализировать бизнес-идею и иметь актуальное и высоко прибыльное УТП (уникальное торговое предложение);
- пошаговый алгоритм актуализации бизнес-идеи;
- типичные ошибки при развитии бизнеса;
- юридические аспекты и налоговые аспекты разных форм собственности;
- план индивидуального развития бизнес-идеи, подходящего именно вам.
Спикер, Ольга Офицерова – предприниматель с 30-летним стажем и опытом создания и ведения бизнеса в разных сферах экономики.
Бизнес-тренер и автор программ, рекомендованных к реализации Минэкономразвития в регионах. Наставник социальных проектов и стартапов.
Важно!
В программе могут принять участие предприниматели:
1. Зарегистрированные в городе Севастополе.
2. Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации.
3. Зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.
4. Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг).
5. Не получавшие подобную комплексную услугу в 2023 году.
Формат мероприятия: ОНЛАЙН
Время и дата: 14-17 марта, 14:30-17:00
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/33e3ki
Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы.
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства».
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