Трансформация бизнес-идеи. Как идею превратить в бизнес

Фото: "Мой бизнес"

Бесплатная обучающая программа для действующих предпринимателей, которые испытывают трудности в бизнесе, не знают куда двигаться дальше, кому нужны новые бизнес-идеи.

Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы

В программе:

- генерация идей различными способами;

- критерии выбора и оценки бизнес-идеи;

- как анализировать бизнес-идею и иметь актуальное и высоко прибыльное УТП (уникальное торговое предложение);

- пошаговый алгоритм актуализации бизнес-идеи;

- типичные ошибки при развитии бизнеса;

- юридические аспекты и налоговые аспекты разных форм собственности;

- план индивидуального развития бизнес-идеи, подходящего именно вам.

Спикер, Ольга Офицерова – предприниматель с 30-летним стажем и опытом создания и ведения бизнеса в разных сферах экономики.

Бизнес-тренер и автор программ, рекомендованных к реализации Минэкономразвития в регионах. Наставник социальных проектов и стартапов.

Важно!

В программе могут принять участие предприниматели:

1. Зарегистрированные в городе Севастополе.

2. Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации.

3. Зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.

4. Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг).

5. Не получавшие подобную комплексную услугу в 2023 году.

Формат мероприятия: ОНЛАЙН

Время и дата: 14-17 марта, 14:30-17:00

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/33e3ki

Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства».

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