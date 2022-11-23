Работа дружной команды: как организован процесс замены водопроводных труб в Крыму

В компании «Современные системы реновации» трудятся опытные и квалифицированные сотрудники. Фото: компания «ССР»

Не секрет, что водоснабжение - один из главных аспектов привычной жизни каждого человека. Большинство людей не задумываются о том, как устроена сложная система водопроводных сетей, но в этом нет необходимости - для того, чтобы вода попала в каждый дом в Крыму, работают тысячи специалистов.

Вот уже два года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». В своей работе компания использует самые современные технологии и материалы отечественного производства. Однако залог успеха - не только оборудование, а в первую очередь коллектив. В команде «ССР» в Крыму - только высококлассные специалисты.

«Комсомолка» узнала, какую работу проделывают специалисты «ССР» от рождения проекта на бумаге до финальной точки - установки современных труб водоснабжения в Крыму.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

Коллектив компании можно условно разделить на «офисную» и «полевую» группы. Как рассказал заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации» Константин Бурцев, любые работы начинаются с отдела подготовки проектной документации.

- В нашей компании при разработке проекта активное участие принимает инженерный состав. Проектировщик обязательно выезжает на объект, к примеру, для обследования участка, производит замеры существующих габаритов камер, фасонных частей, - рассказывает Константин Бурцев.

После обследования проект согласовывается с заказчиком и отправляется на государственную экспертизу. Перед началом работ специалисты компании «ССР» обязательно согласовывают все действия с инженерными службами республики, а также получают различные разрешения в ГИБДД и госкомитете по охране культурного наследия.

И только после этого начинается самое главное - стройка.

В Крыму «ССР» уже успешно себя зарекомендовала. Фото: компания «ССР»

СОТРУДНИКИ «В ТЕНИ»

Весь коллектив «ССР» работает на одно дело - чтобы в кранах каждого жителя полуострова текла чистая вода. Каждый из нас наверняка видел «полевую» группу специалистов компании, которые в любую погоду выходят на объекты. Это землекопы, монтажники, слесари, сварщики, а также инженер - производитель работ. Но «в тени» каждого проекта задействованы еще десятки человек, без которых любые работы были бы просто невозможны.

Так, один из самых важных отделов в компании - отдел подготовки исполнительной документации. Здесь ежедневно трудятся инженеры и геодезисты, которые отслеживают каждый шаг стройки, готовят документацию на каждый вид работ и отчитываются заказчику.

Разумеется, в таком ответственном деле, как ремонт магистральных трубопроводов, никуда без инженеров. Как отмечает Константин Бурцев, состав специалистов в компании достаточно большой.

- Это не только непосредственно инженеры, но и начальники участка, производители работ, мастера. Все эти сотрудники имеют высшее техническое, строительное образование и большой опыт работы.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Внештатные моменты не исключены в любом деле. Поэтому компания «Современные системы реновации» старается работать на опережение, чтобы любые возможные внеплановые ситуации разрешались быстро и без простоев.

- Бывают ситуации, когда по проекту не получается выполнить работу - приходится менять материалы, а нужны они срочно. На помощь приходит отдел обеспечения - наши снабженцы в кратчайшие сроки доставляют все необходимое, и работа продолжается, - говорит заместитель главного инженера компании «ССР».

Ежедневные заявки на технику и транспорт выполняет отдел главного механика и логистики. А отдел главного энергетика не только обеспечивает строительные площадки электроэнергией, но и следит за работоспособностью инструментов и спецоборудования, которое в компании «ССР» современное, а значит, достаточно сложное.

- Нельзя не отметить и работу кадровой службы, сметного отдела, бухгалтерии. Ведь чтобы наладить взаимодействие, требуются не только специальные знания и навыки, но и умение работать в команде, - подчеркивает Константин Бурцев.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о работе других важных сотрудников в бригаде «ССР» - сварщиков, без которых процесс замены водопроводных труб невозможен. Перед тем как выйти на объект, рабочие проходят длительный курс обучения.

Весь коллектив работает на результат. Фото: компания «ССР»

СПРАВКА «КП»

Компания «Современные системы реновации» основана в 2014 году, и на сегодняшний день успешно реализует крупные проекты во многих городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, этот список можно продолжать долго. Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей.

Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется из отечественных материалов самого высокого качества. За восемь лет работы специалистам «ССР» уже удалось реализовать более 200 проектов.