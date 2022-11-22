Как правильно выбрать плитку для ванной

Фото: keramogranit.ru

В дизайне любого помещения важным аспектом по-прежнему остается отделка, которая напрямую зависит от того, из каких материалов она складывается. Ванная комната, конечно же, не исключение. Грамотно подобранная плитка для стен и пола способна превратить функциональное место в комфортную и красивую зону, где можно получать заряд энергии утром и расслабляться в вечернее время. Что необходимо учесть перед покупкой?

Облицовочные покрытия занимают верхние строчки в списке строительных материалов, когда речь заходит о ремонте в так называемых влажных пространствах. К ним относятся ванные и туалетные комнаты, душевые и бассейны. В первую очередь это обусловлено техническими свойствами плитки, направленными на обеспечение надежной защиты от агрессивного воздействия влаги, которая часто становится благодатной почвой для появления грибка и плесени, распространения вредоносных и опасных бактерий. Настенная и напольная керамика очень практичная в ежедневной эксплуатации благодаря своей простоте в очистке, устойчивости к вмятинам и царапинам. Кроме того, это прекрасный способ превратить даже самое обычное помещение в настоящий оазис отдыха, который изо дня в день будет доставлять множество приятных минут и положительных эмоций.

Невероятно широкий ассортимент покрытий для ванных комнат порой отнимает достаточно много времени, прежде чем удается сделать выбор в пользу того или иного варианта.

Плитка или керамогранит?

Эти два материала при всей своей внешней схожести имею существенные различия. Главное из них кроется в большей прочности керамогранита и его почти нулевом водопоглощении. Часто это универсальный продукт, который подходит как для стен, так и пола, чего не скажешь о плитке. Срок его использования практически не ограничен, поскольку износоустойчивость так же на самом высоком уровне. Если отдать предпочтение образцам с ректифицированными краями, то можно обеспечить в пределах внутреннего пространства эффект монолитности за счет минимизации шовных соединений. Единственное, что может вызвать сомнение перед покупкой – чрезмерно высокая стоимость керамического гранита. В остальном – это вполне обоснованный и правильный выбор для ванной комнаты.

Фото: keramogranit.ru

Цветовая гамма

Разумеется, что касается внешнего вида облицовки, то тут главную роль играет личный фактор. Каждый сам вправе решать, какую плитку он хочет видеть в ванной комнате, особенно, если на руках имеется уже готовый дизайн-проект. Какие нюансы стоит учесть?

Фото: keramogranit.ru

Для того, чтобы создать во внутреннем пространстве идеальную базу для других предметов обстановки, предпочтение лучше отдать моделям нейтральной расцветки и со сдержанной графикой. В последнее время большая востребованность у имитаций бетона, позволяющих на своем фоне выигрышно выделяться мебели, сантехнике и аксессуарам. Светлые тона покрытия визуально расширят границы ванной, а его идеально гладкая текстура обеспечит непрерывность в отделке. Не меньшей популярностью среди профессионалов и любителей пользуются мраморные копии. Например, белоснежные интерпретации благородного камня с изящными прожилками не только добавят света в интерьер, но и наделят его особой элегантностью. В сочетании с черной фурнитурой дизайн обретет очень мощную стильную составляющую, не подвластную течению времени и изменчивым модным тенденциям.

Фото: keramogranit.ru

Если предметы обстановки имеют простые и лаконичные формы, то оптимальным вариантом станет плитка более насыщенной расцветки и с выразительным рисунком. Это могут быть все те же модели «под мрамор», только с контрастными и динамичными прожилками, керамические шестигранники, буквально ворвавшиеся в дизайн интерьера, или керамогранит в точности повторяющий текстуру металла.

Фото: keramogranit.ru

Хороший вариант – три стены в ванной облицевать изделиями нейтральных тонов, а для четвертой подобрать яркий вариант, сделав ее акцентной. Для украшения подойдут самые разнообразные графические приемы, начиная с флористических мотивов и заканчивая абстрактными узорами. Гармоничного сочетания можно добиться при использовании копии мрамора и древесины, особенно если добавить в дизайн оригинальные формы в виде рисунка «шеврон» или «пчелиные соты».

Фото: keramogranit.ru

Мелкий, средний или крупный формат

Выбор наилучшего размера плитки зависит от площади помещения. Если вы счастливый обладатель просторной ванной, то смело используйте образцы, чьи параметры перешагнули общепринятые стандарты. Крупноформатные покрытия не только создадут целостное и гармоничное для восприятия оформление, но и упростят такие процессы, как укладка и уборка. Миниатюрные модели (10х10 см и 15х15 см) идеально впишутся в пространство малогабаритки, как и аналоги 30х30 см, 50х50 см, которые по праву считаются золотой серединой. При этом керамогранит, чья длина более метра вполне подойдет и для небольшой комнаты – как практичное и современное решение.

Тип поверхности

При выборе этого параметра рекомендуется найти баланс между безопасностью и эстетичностью. Повышенный уровень влаги способен сделать пол более скользким, поэтому необходимо использовать для этих целей плитку с матовой поверхностью. Полированные аналоги подходят исключительно для настенной отделки. Если есть большая вероятность поскользнуться, то поверхность под ногами лучше обустроить с помощью структурированных изделий класса R11, которые обладают отличным сцеплением и гарантируют полную безопасность на протяжении всего срока эксплуатации. В качестве хорошей альтернативы стоит рассмотреть такой вариант, как мозаика. Модели с крупными чипами будут смотреться очень достойно, а за счет межшовных соединений, которые выполнят функцию насечек, защитят от скольжения. Как показывает практика, глянцевая плитка на стенах в ванной смотрится более презентабельно и нарядно. Ее блеск наделяет пространство дополнительным светом, дарит красивые эффекты и создает изысканную атмосферу.

Фото: keramogranit.ru

Рисунки и конфигурации

Несмотря на то, что и здесь главенствуют собственные вкусовые предпочтения, все же, не стоит полагаться только на них. Отечественные и зарубежные компании сегодня демонстрируют бесчисленные варианты графики, используя для реализации творческих идей всевозможные методы производства и образцы для подражания. Преобладающей является природная эстетика, интерпретированная посредством разных приемов. К примеру, копии натуральной древесины в исполнении керамогранита или плитка «под камень» могут предстать в самой оригинальной версии, обыгранные с помощью геометрических узоров или роскошных золотистых окантовок. Не так давно в каталоге многих фабрик появились покрытия с трехмерным изображением, которые не только автоматически становятся акцентными, но и образуют в интерьере легкий объем, делая отделку более живой и выразительной. Керамические квадраты и прямоугольники по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке, хотя достойную конкуренцию им готовы составить шестигранники и ромбы, «арабески» и «рыбья чешуя». Широкий спектр изображений на различную тематику, а также новый взгляд на конфигурацию плитки открывают новые горизонты в декорировании ванных комнат, когда каждому предлагается открыть в себе скрытый потенциал архитектора или дизайнера.