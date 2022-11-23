«Стыдно просить»: крымский волонтер, который помог сотням людей, рискует остаться без жилья

Сейчас Юрий вынужден жить в другом месте, так как его дом может рухнуть в любой момент. Фото: Юрий Обозенко\VK

Крымский волонтер Юрий Обозенко известен почти каждому неравнодушному жителю полуострова. Уже много лет мужчина помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию - именно он решал вопросы семьи инвалидов в Евпатории, которые не могли выйти из дома из-за отсутствия пандуса, а также не понаслышке знаком с шокирующей историей молодой мамы из Энергодара, умирающей от рака. Многим своим «подопечным» Юрий помогает молча, но некоторые вопросы, как в случае с пандусом, благодаря подписчикам волонтера предаются огласке.

Не проходит мужчина и мимо бездомных животных - он спас пса по кличке Рыжий, которого летом 2022 года переехал лихач на иномарке, а также недавно снял несчастную кошку с 10-метровой высоты. И это только малая часть добрых дел, которыми занимается волонтер.

Стоит отметить, что уже много лет Юрий передвигается на протезе - в результате несчастного случая он потерял ногу. Но о своих проблемах мужчина предпочитает молчать. Лишь недавно крымчанин попросил помощи у подписчиков: он рискует остаться без крыши над головой.

ДОМ РУШИТСЯ НА ГЛАЗАХ

Пост о плачевном состоянии дома под Симферополем Юрий Обозенко накануне опубликовал в соцсетях.

Дом был построен более 80-ти лет назад - его состояние очень плачевное. Фото: Юрий Обозенко\VK

- Это мой единственный дом, и он рушится. Жить там опасно. Он сделан из глины, а строил это здание мой дед еще в 1940-х годах. Очень нужно как-то закрыть стены от влаги, иначе он и зимы не простоит. Приму в дар толстую пленку, пластик или профнастил: все, чем можно закрыть стены. Хочу все сделать самостоятельно, ремонта не прошу, - пишет Юрий.

Оказывает финансовую помощь нуждающимся Юрий зачастую из своего кармана, но среди подписчиков волонтера также немало неравнодушных людей. Поэтому пост, который опубликовал мужчина, стал для них шоком.

- Человек года, помогающий всем, чем только можно, вынужден жить в таких условиях, - удивились подписчики.

Некоторые крымчане предложили Юрию снести дом и построить новый, но это выйдет гораздо дороже. Есть и другая проблема - мужчина еще не успел оформить жилье на себя после смерти матери.

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» волонтер подчеркнул, что ему было очень стыдно писать этот пост.

- Мне с трудом даются просьбы о помощи. Кажется, что это как-то неправильно. Да и злых людей, к сожалению, много.

От предложения обратиться к властям через средства массовой информации мужчина тоже отказался.

Юрию предлагали снести дом и построить новый, но для него это слишком дорого. Фото: Юрий Обозенко\VK

ПОМОГАЮТ ПОДПИСЧИКИ

На пост Юрия отреагировали многие подписчики. Некоторые выразили готовность помочь не только деньгами, но и «рабочей силой». Однако большинство все же склоняется к тому, что дом не получится чинить вечно и его все же придется снести.

- Зачем стесняться открыть сбор для себя. В этом нет ничего зазорного. Вы стольким людям помогаете, пришло время помочь и вам, Юрий, - пишут крымчане.

Желающие оказать любую помощь в ремонте жилья волонтера, могут обратиться к Юрию Обозенко в социальных сетях.

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