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Общество23 ноября 2022 12:40

«Стыдно просить»: крымский волонтер, который помог сотням людей, рискует остаться без жилья

Юрий Обозенко каждый день занимается решением чужих проблем, но стесняется просить помощи для себя
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сейчас Юрий вынужден жить в другом месте, так как его дом может рухнуть в любой момент. Фото: Юрий Обозенко\VK

Сейчас Юрий вынужден жить в другом месте, так как его дом может рухнуть в любой момент. Фото: Юрий Обозенко\VK

Крымский волонтер Юрий Обозенко известен почти каждому неравнодушному жителю полуострова. Уже много лет мужчина помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию - именно он решал вопросы семьи инвалидов в Евпатории, которые не могли выйти из дома из-за отсутствия пандуса, а также не понаслышке знаком с шокирующей историей молодой мамы из Энергодара, умирающей от рака. Многим своим «подопечным» Юрий помогает молча, но некоторые вопросы, как в случае с пандусом, благодаря подписчикам волонтера предаются огласке.

Не проходит мужчина и мимо бездомных животных - он спас пса по кличке Рыжий, которого летом 2022 года переехал лихач на иномарке, а также недавно снял несчастную кошку с 10-метровой высоты. И это только малая часть добрых дел, которыми занимается волонтер.

Стоит отметить, что уже много лет Юрий передвигается на протезе - в результате несчастного случая он потерял ногу. Но о своих проблемах мужчина предпочитает молчать. Лишь недавно крымчанин попросил помощи у подписчиков: он рискует остаться без крыши над головой.

ДОМ РУШИТСЯ НА ГЛАЗАХ

Пост о плачевном состоянии дома под Симферополем Юрий Обозенко накануне опубликовал в соцсетях.

Дом был построен более 80-ти лет назад - его состояние очень плачевное. Фото: Юрий Обозенко\VK

Дом был построен более 80-ти лет назад - его состояние очень плачевное. Фото: Юрий Обозенко\VK

- Это мой единственный дом, и он рушится. Жить там опасно. Он сделан из глины, а строил это здание мой дед еще в 1940-х годах. Очень нужно как-то закрыть стены от влаги, иначе он и зимы не простоит. Приму в дар толстую пленку, пластик или профнастил: все, чем можно закрыть стены. Хочу все сделать самостоятельно, ремонта не прошу, - пишет Юрий.

Оказывает финансовую помощь нуждающимся Юрий зачастую из своего кармана, но среди подписчиков волонтера также немало неравнодушных людей. Поэтому пост, который опубликовал мужчина, стал для них шоком.

- Человек года, помогающий всем, чем только можно, вынужден жить в таких условиях, - удивились подписчики.

Некоторые крымчане предложили Юрию снести дом и построить новый, но это выйдет гораздо дороже. Есть и другая проблема - мужчина еще не успел оформить жилье на себя после смерти матери.

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» волонтер подчеркнул, что ему было очень стыдно писать этот пост.

- Мне с трудом даются просьбы о помощи. Кажется, что это как-то неправильно. Да и злых людей, к сожалению, много.

От предложения обратиться к властям через средства массовой информации мужчина тоже отказался.

Юрию предлагали снести дом и построить новый, но для него это слишком дорого. Фото: Юрий Обозенко\VK

Юрию предлагали снести дом и построить новый, но для него это слишком дорого. Фото: Юрий Обозенко\VK

ПОМОГАЮТ ПОДПИСЧИКИ

На пост Юрия отреагировали многие подписчики. Некоторые выразили готовность помочь не только деньгами, но и «рабочей силой». Однако большинство все же склоняется к тому, что дом не получится чинить вечно и его все же придется снести.

- Зачем стесняться открыть сбор для себя. В этом нет ничего зазорного. Вы стольким людям помогаете, пришло время помочь и вам, Юрий, - пишут крымчане.

Желающие оказать любую помощь в ремонте жилья волонтера, могут обратиться к Юрию Обозенко в социальных сетях.

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