87% готовы прийти на помощь жертвам домашнего насилия

Соцсеть не только поддерживает женщин, но и распространяет информацию о проблеме домашнего насилия.

Социальная сеть Одноклассники совместно с командой исследований VK и командой фильма «Сестры», который вышел в кинотеатрах 24 ноября 2022 года, провела онлайн-опрос к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. К выходу в прокат картины «Сестры» ОК и команда фильма представляют проект «О чем не принято молчать» с данными, полученными в результате исследования на тему домашнего насилия. В опросе участвовали 1200 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета. Сегодня, 25 ноября соцсеть разместит телефон Службы доверия для жертв гендерного насилия на странице авторизации ok.ru.

Соцсеть не только поддерживает женщин, но и распространяет информацию о проблеме домашнего насилия, запускает тематические проекты, исследует вопросы гендерных взаимоотношений. 25 ноября при входе в соцсеть пользователи Рунета увидят тематическую иллюстрацию, посвященную противодействию гендерной дискриминации. На ней будет указан всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Консультанты окажут помощь и психологическую поддержку всем, кто позвонит по указанному номеру.

Согласно данным онлайн-опроса, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия. Так, 27% слышали крики соседей за стенкой, 25% были в подобных ситуациях лично, 20% заявили, что в семьях знакомых случаются эпизоды с применением насилия.

Лишь 35% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с насилием и не были свидетелями агрессивного поведения ни в своей семье, ни в семьях знакомых. Однако, если бы такое произошло, 87% опрошенных были бы готовы прийти на помощь: 53% – вызвать полицию, 34% – вмешаться лично. 11% предпочли бы никак не участвовать в конфликте, 2% предложили свои варианты развития событий.

Согласно данным онлайн-опроса, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия.

Исследование показало, что чаще всего респонденты лично или через опыт знакомых сталкивались с психологической словесной агрессией, реже – с физической. В качестве вербальной агрессии наиболее распространены унижение и критика, угрозы расправы, запрет на общение с родственниками и друзьями, газлайтинг и другое. Физические нападения в быту встречаются в виде пощечин и шлепков, рукоприкладства с нанесением тяжкого вреда, сексуального акта против воли партнера.

ОК также поинтересовались у респондентов, могут ли они сами стать источником агрессии для близких. Пользователи признались, что чаще применяют словесные приемы и реже – физические. Оказалось, что 58% респондентов могут повысить голос, 7% – шантажировать и словесно унизить собеседника. 16% сказали, что готовы пойти на крайние меры в разгар конфликта: 7% – ударить, 6% – дать пощечину, 5% – бить, «если по-другому человек не понимает». 1% пользователей воздержались от ответа на этот вопрос. Только 45% опрошенных готовы спокойно обсуждать конфликт и объяснять свою позицию.

В целом психологическое давление как один из видов домашнего насилия признают 78% опрошенных, из них 81% – женщины, 75% – мужчины. 22% (25% мужчин и 19% женщин) считают насилием только физическое воздействие.

Почти половина, 47%, респондентов считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие. В качестве оправдания насилия пользователи Рунета называли сразу несколько причин: 38% считают, что насилие по отношению к другому может быть применено в случае самозащиты или защиты другого члена семьи, 9% – что насилие допустимо в случае измены или подозрения в измене, 8% – в качестве воспитательных мер, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», 7% – как реакция на ссоры, истерики, конфликты, 4% готовы применить насилие к партнеру в случае невыполнения супружеского долга.

ОК уделяют особое внимание социальным и общественным вопросам и проводят просветительские кампании, посвященные гендерному равноправию и безопасности всех членов семьи. Так, к 25 ноября 2021 года на странице авторизации в соцсети был указан всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 7000-600. Годом ранее ОК провели информационную кампанию #НеМолчите к акции «16 дней против насилия в отношении женщин».

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