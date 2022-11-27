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Здоровье27 ноября 2022 8:41

В Крыму на утро 27 ноября выявили 33 новых инфицированных COVID-19

В Севастополе за минувшие 24 часа зафиксировали 19 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым по состоянию на утро 27 ноября выявлено 33 новых заболевших COVID-19, за все время пандемии - 209 663.

- Госпитализированы за минувшие сутки 10 человек, 62 417 - с начала пандемии, - говорится в сообщении.

Также за истекшие 24 часа от коронавируса выздоровели 27 человек, 202 340 - с начала пандемии.

Летальных исходов за минувшие сутки от ковида не зафиксировано. За все время пандемии на территории республики, к сожалению, от коронавируса умерли 5 408 человек.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 540 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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