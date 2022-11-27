В Крыму на утро 27 ноября выявили 33 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым по состоянию на утро 27 ноября выявлено 33 новых заболевших COVID-19, за все время пандемии - 209 663.

- Госпитализированы за минувшие сутки 10 человек, 62 417 - с начала пандемии, - говорится в сообщении.

Также за истекшие 24 часа от коронавируса выздоровели 27 человек, 202 340 - с начала пандемии.

Летальных исходов за минувшие сутки от ковида не зафиксировано. За все время пандемии на территории республики, к сожалению, от коронавируса умерли 5 408 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 540 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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