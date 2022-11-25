Как сохранить и приумножить капитал: три эффективных способа

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Если вы накопили некоторую сумму денег или же только находитесь в процессе накопления, то, наверняка, уже задумались, как можно приумножить сбережения. Финансовые эксперты отмечают, что хранить накопления дома неэффективно. Существует несколько рисков – ограбление и обесценивание. Никто не застрахован от мошенников, которые могут вскрыть замок и вынести все ценное, включая кровно заработанные купюры. Кроме того, финансы, которые лежат «мертвым грузом», могут потерять себестоимость из-за инфляции. Ниже мы расскажем эффективные способы сохранить и увеличить накопления.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Если по истечении месяца у вас на дебетовой карте остается часть зарплаты/пенсии/личные средства, на этом можно немного подзаработать. Да, хранить крупную сумму на картах не рекомендуется, но если вы пока не решились открыть депозит в банке, заработать можно и другим способом. Банки могут начислять проценты годовых на остаток по карте. Например, пользователям карт РНКБ ежемесячно начисляется до 3,5%годовых на остаток средств. А еще с 1 декабря текущего года стартует новая программа лояльности для держателей дебетовых и кредитных карт РНКБ, в рамках которой клиенты могут получить до 5% кешбэка.

ДЕПОЗИТЫ

При хранении денег дома велик соблазн потратить их. Возникают ситуации, когда бывают большие распродажи, нужно сделать подарок другу или заменить мелкую бытовую технику. И эти необходимости съедают часть накопленного. Если положить деньги в банк, спонтанно потратить средства уже не получится. Конечно, есть виды вкладов, при которых можно снимать часть суммы, но вы взвешенно подумаете, прежде чем это сделать.

Однако учтите, что самые выгодные условия банки предлагают по депозитам, которые открыты на определенный срок без возможности снятия средств. Чтобы не было страха оказаться без денег в нужный момент, эксперты советуют разделить накопления на несколько частей и положить под хорошие проценты на несколько месяцев. Таким образом, получится так называемая «лестница вкладов», позволяющая иметь возможности для маневра. И не нужно будет ждать целый год, чтобы снять со счета деньги с процентами.

Открыть вклад сейчас можно дистанционно – достаточно установить на смартфон банковское мобильное приложение или зайти в личный кабинет интернет-банка. В большинстве случаев открытие депозита происходит в несколько кликов и занимает до 10 минут времени.

ИНВЕСТИЦИИ

Один из беспроигрышных способов инвестирования – покупка недвижимости. Но этот метод подойдет тем, у кого на счетах уже накоплена крупная сумма. Квартиры дорожают ежегодно на 10-20%, потому свои «квадраты» через несколько лет можно выгодно продать, получив неплохую прибыль на разнице. Это может быть от 500 тысяч до миллионов. Все зависит от колебания цен на рынке недвижимости. В перерывах между перепродажами можно сдавать жилье в аренду, откладывая эти средства на депозит.

Открытие индивидуального инвестиционного счета также поможет увеличить накопленное. Если вложить деньги в государственные облигации (ОФЗ), то средняя доходность за три года составит 9-10% годовых.

Акции компаний, которые можно купить на бирже, - немного рискованный источник дохода. Они могут как стремительно подорожать, так и упасть в цене. Поэтому нужно советоваться с опытными трейдерами и вовремя покупать и продавать акции, оставаясь в плюсе.