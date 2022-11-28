Под Судаком мужчина получил травмы головы и ребер после падения в выгребную яму

По прибытии спасатели выяснили, что мужчина по неосторожности упал в яму для септика глубиной около семи метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Веселое, что под Судаком, 26 ноября спасли мужчину, упавшего в 7-метровую выгребную яму. В результате инцидента пострадавший получил травмы, с которыми его госпитализировали.

- В 15.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Веселое мужчина упал в яму. К месту происшествия немедленно направились сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе четырех человек и одной единицы техники, - говорится в сообщении.

Провалился сельчанин в яму по неосторожности, в результате чего получил травмы бедра, таза, ребер и головы. Его эвакуировали к машине скорой помощи, после чего отвезли в больницу.

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