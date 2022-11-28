Жители Севастополя добиваются сноса вышки мобильной связи, которую возвели рядом с домами

Местные жители требуют демонтировать вышку. Фото: Евгения Пащенко

Больше двух месяцев жители улицы Фруктовой в поселке Сахарная Головка в Севастополе добиваются переноса вышки мобильной связи, которую установили в непосредственной близости к жилым домам. Конструкцию возвели в сентябре на земельном участке, выделенном по запросу Департамента по имущественным и земельным отношениям. Все бы ничего, только до крыльца ближайшего дома всего два десятка метров, говорят жители. И если конструкция рухнет от ветра, заденет и провода, и сами строения. Тем более, что в районе, по воспоминаниям старожилов, уже шесть раз ураганом сносило крыши домов и валило деревья.

- Мы по-всякому измеряли расстояние до вышки. Если до придомовой территории, то получается вообще метров 15-ть. А до крыльца 25-30. Вопрос в чем: она должна теперь ко мне в кровать упасть или прибить меня на придомовой территории? Ни публичных слушаний не проводилось, ничего, - рассказала КП-Крым старшая по домам на улице Фруктовой Евгения Пащенко.

Вышку возле домов установили в середине сентября. Фото: Евгения Пащенко

Все дома на Фруктовой - двухэтажные и многоквартирные. По словам жителей, кроме несоблюдения норм отступов от подъездов, им не смогли предоставить и документы, подтверждающие безопасность такого соседства и влияния электромагнитного излучения на организм.

В ответе Роспотребнадзора, который есть в распоряжении редакции, говорится, что ведомство не может провести проверку из-за моратория, который действует на подобного рода мероприятия с 10 марта этого года. А случай с вышкой на Фруктовой не является для ведомства «исключительным».

- В связи с этим проведение контрольного (надзорного мероприятия) в отношении субъекта хозяйствования не представляется возможным до окончания действия моратория, - говорится в письме территориального управления Роспотребнадзора в ответ на обращение жителей Фруктовой.

Вышка сотовой связи смотрит жителям улицы Фруктовой прямо в окно. Фото: Евгения Пащенко

Не помогли севастопольцам и в управлении Роскомнадзора по Крыму и Севастополю. Там отметили, что занимаются вопросами опасности таких сооружений только в том случае, если их высота превышает 55 метров.

Тем временем в Департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя отметили, что установка мобильных вышек осуществляется в рамках поручения президента. Это делается, чтобы улучшить качество связи в регионе.

- Программа предусматривает строительство 22 антенно-мачтовых сооружений в сельской зоне и 30 опор двойного назначения в городской черте, в то числе в селе Сахарная Головка,- говорится в ответе Департамента на обращение жителей улицы Фруктовой.

В управлении МВД по Севастополю между тем выяснили, что установка вышки подрядчиком мобильного оператора не что иное как самоуправство. И пообещали принять меры.

- В ходе проведения проверки установлено, что в данном случае усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство- прим. Ред.), в связи с чем, руководствуясь пунктом 49 Приказа МВД России от 29 августа 2014 года…обращение перерегистрировано в книге учета заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, - говорится в письменном ответе от отдела МВД РФ по Балаклавскому району, который есть в распоряжении редакции.

В полиции сообщили, что решение будут принимать в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Расстояние от вышки до ближайшего дома составляет всего 25 метров. Фото: Евгения Пащенко

Пока же жители Сахарной Головки готовят новое обращение. На этот раз в Генеральную прокуратуру. Ведомство просят принять меры по отмене распоряжения об установке базовой станции сотовой связи и демонтировать ее как самовольно построенную.

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