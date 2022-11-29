Жильцы неоднократно жаловались на аварийность: в Керчи рухнул балкон жилого дома

По словам главы администрации города, после ЧП жильцы не захотели расселяться. Фото: Читатель "КП"-Крым

Вчера вечером, 28 ноября, в Керчи на улице Суворова, 12/23 обрушился балкон, пристроенный к двухэтажному жилому дому. Как стало известно КП-Крым, он находился в аварийном состоянии, на что жильцы неоднократно жаловались в управлявшею компанию. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент прокомментировал глава администрации города Святослав Брусаков.

- Пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, администрации, управляющей компании, обслуживающей МКД. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, угрозы для жизни жильцов нет. Люди пока не выражают желания о расселении.

Во вторник коммунальные работники приступят к уборке мусора, а на плечи сотрудников управляющей компании ляжет ответственность за ремонт крыши, которая все же уцелела.

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