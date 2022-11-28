Оптимизируем бюджет вместе: на чем можно экономить деньги

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Умение копить деньги – очень важный навык, который помогает достигать поставленных финансовых целей и чувствовать себя уверенно, когда есть так называемая «подушка безопасности». Но тратить средства приятнее и привычнее, чем их копить, так что иногда экономия обрывается на ближайшей распродаже бытовой техники или трендовых вещей. А еще некоторые боятся урезать расходы, думая, что накопить можно, только ущемляя себя буквально во всем. Мы подобрали несколько способов оптимизировать бюджет.

АНАЛИЗ ТРАТ

В первую очередь, финансовые эксперты рекомендуют понаблюдать за тратами. Оптимальное время – месяц-два. Конечно, важна дисциплина. Ведь учитывать нужно буквально все расходы – спонтанную покупку фастфуда, поездки в общественном транспорте или оплата бензина, пополнение услуг связи и интернета. Может показаться, что самый надежный способ контроля – это запись всех покупок с суммами в блокнот или в заметки на смартфоне. И если вы уже пробовали вести такую бумажную бухгалтерию, то наверняка поняли, как быстро может уйти энтузиазм. Было лень записать пополнение счета мобильного телефона, не успели внести в список утренний кофе, потому что увлекли рабочие дела. И вот уже запал начинающего бухгалтера заканчивается. А вспоминать, на что же ушло 3000-5000 рублей по итогу месяца, совсем не эффективно.

Более приятный и современный вариант — использовать мобильное приложение банка. Конечно, такой способ учета расходов подойдет тем, кто в течение месяца рассчитывается банковской картой, а не наличными. Например, приложении «РНКБ 24/7» все расходы учитываются и фильтруются по категориям автоматически. А еще можно выбрать детализацию трат за определенный промежуток времени. Оптимально смотреть расходы за месяц. Все они сгруппированы по нишам «транспорт», «супермаркеты», «кафе и рестораны» и другое.

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

В течение нескольких месяцев вы проводили анализ, на что же тратится больше всего денег. За это время можно понять, сколько средств в месяц обычно уходит на еду, коммунальные расходы, на походы в кино и рестораны, транспорт и так далее. Помните о том, что на важных и обязательных вещах нельзя экономить. Весомую долю бюджета могут «съесть» обеды в ресторанах, внезапная покупка булочки для перекуса, вещей на распродаже. И вы можете сэкономить в среднем 2-3 тысячи рублей, если несколько раз в неделю заварить кофе в офисе, а не взять латте за 200 рублей по дороге на работу. И еще несколько тысяч удастся отложить, если брать обеды с собой, а не трапезничать в кафе.

Спонтанные покупки тоже могут пробить брешь в бюджете. Так что, в магазин лучше ходить со списком. Это полезно еще и потому, что так вы точно не забудете купить то, что действительно важно. А еще можно установить ежедневный лимит на покупку продуктов питания и приобретать их не в мелких магазинах у дома, где ценник может быть завышен, а в крупных супермаркетах.

Не забывайте учитывать платные подписки на сервисы и приложения. Возможно, они уже перестали быть актуальными, а по 200-500 рублей ежемесячно списывается. Кстати, расходы на связь и интернет тоже можно оптимизировать. Так что, промониторьте новые тарифы от интернет-провайдера и оператора связи. Возможно, на рынке появились более выгодные предложения.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

Копить будет гораздо приятнее, если вы поставите реалистичную и вдохновляющую цель. Например, купить новый смартфон или сделать долгожданный ремонт, собрать на первоначальный ипотечный взнос или уехать в отпуск на Мальдивы. Отложенную сумму лучше не держать в кошельке или на зарплатной карте. Лучше открыть в банке пополняемый депозит. Например, в РНКБ есть вклад под названием «НаКопи». Можно ежемесячно пополнять счет, а если потребуются деньги, то в любой момент доступно частичное снятие средств, включая проценты, которые были начислены на остаток.