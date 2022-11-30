Клиенты банка РНКБ оплатили 1 миллиард рублей за начисленные налоги и штрафы

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В соответствии с Налоговым кодексом, россиянам нужно оплатить имущественный налог на собственность, начисленный за 2021 год. Все уведомления уже были разосланы письмами или же отобразились в личном кабинете налогоплательщиков. По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, клиенты совершили больше 600 тысяч платежей, оплатив налоги и штрафы на сумму больше 1 миллиарда рублей. Из них больше 200 тысяч платежей на сумму больше 240 миллионов рублей было совершено за ноябрь. Также в РНКБ отметили, что большинство платежей – 74% - налогоплательщики провели в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ.

В банке зафиксировали увеличение суммы платежей на 40% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество операций выросло на 16%. В текущем году средний чек платежа – 1665 рублей. Это на 20% выше, чем в прошлом году. Самая большая доля – 37% - это платежи за транспортный налог физлиц. На втором месте – земельный налог с 19%, а на третьем – налог на имущество (14%).

- В нашем мобильном приложении можно оплачивать налоги в том числе и с помощью qr-кода на квитанции, тогда реквизиты подгружаются автоматически, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе.

Клиенты РНКБ на сегодня активно используют интернет-банк и мобильное приложение. По этим каналам каждый день проходит больше 500 тысяч платежей. Пользователи могут оплатить и налоги, и штрафы, и коммунальные услуги. Кроме того, можно проводить оплату в адрес нескольких тысяч предприятий – поставщиков услуг в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.