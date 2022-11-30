Больше 60-ти молодых кайманов, родившихся в Ялтинском крокодиляриуме, будут жить под Феодосией

Около сотни малышей вылупилось в феврале. Фото: Ялтинский крокодиляриум

Жилищный вопрос молодых кайманов, которые родились в Ялтинском крокодиляриуме в конце февраля, пока остается нерешенным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Крыму сообщил владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

- Сейчас у нас живет больше 60-ти малышей. А согласно российскому законодательству, на каждого крокодила необходимо минимум 8-10 квадратных метров жилплощади. Напомню, что такой беби-бум у нас случился после ялтинского потопа 2021-го года. Тогда наш крокодиляриум затопило, и крокодилы переохладились, подумали, что пришла зима. Когда мы все расчистили и поместили их снова в теплые аквариумы, они получили «сигнал», будто резко наступило лето, и начался сезон размножения. К Новому году 2022 они отложили буквально гору яиц, а в феврале вылупилось новое потомство, - рассказал Виктор Жиленко.

По его словам, для юных обитателей планируют построить новый объект под Феодосией, но сроки затягиваются.

- Мы, наконец, оформили земельный участок под Феодосией. Там у нас два гектара болотистой местности. Пришлось везти грунт и подсыпать до 3 метров земли. Кроме того, туда нужно подводить свет, газ, другие коммуникации. И, конечно, многое зависит от наших финансовых возможностей. Хотели начать строительство уже этой весной, когда немного просядет подсыпанный грунт, но в этом сезоне заработали недостаточно средств, - поясняет владелец крокодиляриума.

Виктор Жиленко отметил, что этим летом удалось заработать лишь 30% от планируемой суммы. И эти средства пойдут на оплату кормов для животных, коммунальных услуг и выплату зарплат сотрудникам. Также часть средств пошло на расширение вольеров для животных. Так что, новым «квартирантам» придется подождать с расселением.

- К строительству нового объекта мы приступим, когда дождемся удачного курортного сезона, - заключил Виктор Жиленко.

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