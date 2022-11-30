Ранее тарифы на коммунальные услуги повышались в начале июля 2022 года Фото: Архив "КП"

В начале зимы Севастополь, как и весь Крым, ждут изменения в системе оплаты услуг ЖКХ. Такой указ губернатора города Михаила Развожаева появился на сайте правительства города-героя. «Комсомолка» узнала, как изменятся цены на коммунальные услуги в Севастополе с 1 декабря 2022 года.

Так, тарифы на холодное водоснабжение вырастут на 10,4%. Цена составит 48,62 руб./м3. Плата за газоснабжение поднимется 4%. За тысячу кубометров ценного ресурса придется тратить 5 590,8 рублей. Если сравнивать в процентном соотношении, больше всего подорожает водоотведение – на 10,5%, или до 31,81 рублей за кубический метр. Цена на отопление повысится на 8,0%, то есть до 2 826,55 рублей за гигакалорию, а вывоз мусора подорожает на 5,5%, каждый кубометр будет обходиться в 485,82 рубля.

Как отметили в пресс-службе правительства Севастополя, коммунальная плата для жителей стандартных квартир площадью около 54 квадратов увеличится на 263,55 рубля в месяц.

Ранее тарифы на коммунальные услуги повышались в начале июля 2022 года. Следующее изменение цен ожидается 1 июля 2024 года.

Заметим, такие же изменения в тарифах на ЖКХ ждут и жителей Крыма.

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