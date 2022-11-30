«Адаптировались и научились ловить рыбу»: Виктор Жиленко высказался о судьбе дельфинов, выброшенных в море

После инцидента было возбуждено уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поступок владельца дельфинария Flipper, который месяц назад выпустил четырех афалин в открытое море – это последствия провального курортного сезона в текущем году. Такое мнение КП-Крым выразил владелец Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.

Напомним, месяц назад сотрудники севастопольского дельфинария выпустили афалин Степу, Тошу, Майю и Зою в открытое море. Млекопитающих предварительно не адаптировали к дикой природе, они несколько десятков лет прожили в неволе. Поиск четырех пропавших дельфинов до сих пор не прекращается - в две смены наблюдение за скоплением млекопитающих ведут волонтеры.

- Для меня это яркий пример того, что курортный сезон в этом году был не очень успешным. Видимо, владелец «Флиппера» не насобирал нужного количества средств, чтобы оплачивать электроэнергию, зарплаты сотрудникам, корм для животных. Я его не осуждаю... Ведь эти дельфины стоят космических денег. Их можно было продать за 250 тысяч долларов. А если бы продать куда-то в Китай или Японию, то и по 500 тысяч. Фактически человек отпустил в море 2 миллиона долларов, - выразил свое мнение Виктор Жиленко.

Он также рассказал, что общался с владельцем «Флиппера» Владимиром Калниболоцким лично. И тот не считает свой поступок кощунством. Напротив – к животным он относился как к друзьям, которые отработали с ним около 30-ти лет. Для них он хотел хорошей жизни.

- С одной стороны, он негодяй, а с другой – молодец. Он не хотел, чтобы этими дельфинами занимался кто-то другой, и не знал, как будут с ними обращаться. Владимир подумал, что отпустил их в естественную среду обитания на пенсию. И если бы они не нашли себе пропитание, то обязательно бы вернулись в место, где их отпустили, - отметил владелец Алуштинского аквариума. - Ведь целую неделю волонтеры звали их на обед с помощью специальных свистков. Видимо, афалины научились ловить рыбу, раз не приплыли к берегу. Это хорошо, что они будут жить на пенсии в естественной среде.

Ранее КП-Крым писала, что после случая было заведено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль.

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