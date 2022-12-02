Новый год с деньгами и без долгов! Учимся выбирать кредитную карту правильно

Кредитная карта – это удобный инструмент, который позволяет «занять» и при этом сэкономить средства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро начнется подготовка к самому главному зимнему празднику. Многие уже сейчас строят планы – какими подарками порадовать родных и где провести праздничные дни. Поможет в реализации задуманного кредитная карта.

«Комсомолка» разобралась, на что обратить внимание при выборе кредитки и как правильно ее использовать, чтобы войти в Новый год с деньгами, хорошим настроением и без долгов.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

Одно из преимуществ кредитной карты - льготный период, когда за использование банковских средств не начисляются проценты.

Кстати, использование кредитных карт стало еще удобнее для клиентов ПСБ. Теперь можно оформить кредитные карты с беспроцентным периодом до 101 дня.

УДОБСТВО ПОЛУЧЕНИЯ

Чтобы подать заявку на кредитную карту, необязательно посещать офис или отделение банка. Это можно сделать удаленно через личный кабинет на сайте. Затем надо дождаться одобрения банка и либо забрать готовую карту в офисе банка, либо заказать доставку кредитной карты ПСБ прямо на дом или на работу – банк предоставляет крымчанам такую услугу.

БОНУСЫ И ФИШКИ

Оплачивая покупки, вы можете получить бонусы или баллы и в итоге возвращать часть потраченных средств.

Например, при оформлении кредитной карты «100+» ПСБ дарит 300 рублей в качестве приветственных бонусов. Их можно получить, если оплатить кредиткой покупку на сумму от 1000 рублей. Кстати, снимать наличные с карты от 3 000 до 30 000 рублей в месяц можно бесплатно.

По кредитной карте «Двойной кешбек» в категориях «Семья», «Досуг», «Авто» доступен возврат до 10% потраченного. Еще 1% составит кешбэк за остальные покупки и погашение задолженности.

Кредитная карта – это удобный инструмент, который позволяет «занять» и при этом сэкономить средства. Особенно это приятно во время решения сезонных задач, например, накануне Нового года. Оформив кредитную ПСБ сегодня, вы получите удобный финансовый инструмент, который всегда позволит радоваться удачным покупкам.

*Кредитная карта «100+» доступна для оформления во всех офисах ПСБ. Кредитный лимит составляет от 10 000 до 1 000 000 руб. Точная сумма зависит от дохода клиента и способа его подтверждения. Льготный период открывается с момента первой транзакции и длится до 101 дня. Если клиент в этот период погашает всю задолженность, то срок льготного периода обнуляется. Новый льготный период начинается с момента первой транзакции после обнуления. Льготный период не распространяется: на снятие наличных денежных средств; на безналичные переводы денежных средств на счета, открытые на имя заемщика, а также в адрес любых иных получателей; По карте доступно бесплатное снятие средств в банкоматах ПСБ и банков-партнеров при сумме операции от 3 000, но не более 30 000 руб. в месяц. Процентная ставка варьируется от 21,5 до 39,9% годовых в зависимости от периода выпуска карты. Срок действия карты – 4 года. Годовое обслуживание по карте: платежная система MasterCard, МИР: первый год обслуживания карты бесплатно в рамках тарифа карты, при осуществлении покупок на сумму не менее 1 000 рублей в течение 30 календарных дней с момента выдачи карты, далее – 1 190 руб.

**Кредитная карта «Двойной кешбэк» До 10% за покупки за счет кредитных средств в категориях, выходящих в выбранный клиентом пакет привилегий: «досуг», «семья», «авто». Кешбэк на все покупки кроме покупок за счет кредитного лимита в рамках подключенного пакета привилегий. Кешбэк за погашение задолженности по карте – 1%. Кредитный лимит – до 1 000 000 руб. Льготный период – до 55 дней, в течение которого клиент не платит никаких процентов. Максимальная ежемесячная сумма кешбэка -2000 баллов (рублей). Комиссия за обслуживание карты не взымается. Смс-информирование бесплатно первые 30 дней, далее 69 рублей/месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.