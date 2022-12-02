После потасовки с болельщиками задержан директор одного из крымских футбольных клубов

Матч между симферопольскими и ялтинскими спортсменами завершился скандалом. Фото: ФК «Рубин Ялта»

Полицейские задержали и составили административный протокол в отношении президента одного из крымских футбольных клубов. Причиной стала потасовка, устроенная болельщиками после разгромного матча, прошедшего 30 ноября.

- Полицейские привлекли к административной ответственности президента футбольного клуба, болельщики которого участвовали в незаконном мероприятии, повлекшем нарушение общественного порядка, и создали помехи движению пешеходов или транспортных средств, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ведомстве уточнили, что протокол составлен за организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Все материалы передали для рассмотрения в суд.

Отметим, что потасовка с участием фанатов началась 30 ноября после матча между клубом «Рубин Ялта» и симфепопольским клубом «ТСК-Таврия». Симферопольская команда победила со счетом 5:3, при этом в ходе игры у столичных игроков был счет 2:0 и 3:2. Однако ключевую роль в победе сыграли два пенальти, назначенные в ворота «Рубина». И «ТСК-Таврия» забила гол. Болельщики «Рубина» сочли такой расклад несправедливым и устроили массовую акцию с файерами, а еще перекрыли движение в районе объездной дороги Симферополя. Президентом ФК «Рубин Ялта», напомним, является Сергей Гардок.

По данным МВД по Крыму, после этого инцидента был задержан 21 человек. В отношении них составили административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП Российской Федерации - (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

В официальном телеграм-канале ФК «Рубин Ялта» отмечают, что двоих задержанных болельщиков отпустили вечером 1 декабря.

- Сотрудники, тренерский штаб и футболисты ФК «Рубин Ялта» вчера смогли передать задержанным болельщикам еду, воду и медикаменты. Также ведется работа привлеченных адвокатов. Благодаря их усилиям, двоих болельщиков отпустили вчера, еще четверых должны отпустить сегодня вечером. Работа в этом направлении продолжается, - уточнили в футбольном клубе.

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