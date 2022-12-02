Сенаторы от Крыма добиваются запрета латиницы в рекламе: проект закона внесли в Госдуму

Использование латинских символов в рекламе предлагают запретить в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди решили защитить русский язык от пагубного влияния западных слов и запретить использование латинских символов в рекламе. Соответствующий законопроект они зарегистрировали в Госдуме. Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О рекламе», цель которых – защитить самобытность русской письменности.

- Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства. Зрительное опознавание знаков привычного кириллического алфавита играет объединяющую роль в социуме… Искажение путем замены кириллического алфавита латинским влияет на понимание русского слова и русской речи в целом, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта отмечают преобладание в российской рекламе иноязычных элементов: русское название либо передается латиницей полностью, либо частично. При этом, уверены сенаторы, искажаются графический и фонетический облик русского слова. И все это формирует неправильное восприятие родного языка у молодежи и искажает их разговорную речь.

- Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной,- отмечают авторы законопроекта.

В пояснительной записке также отмечается, что согласно закону «О языках Российской Федерации», алфавиты государственного языка в стране строятся на основе кириллицы.

Напомним, ранее в Крыму заявили о намерении запретить употребление заимствованных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке.

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