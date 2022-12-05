Мощное потепление. Синоптики удивили прогнозом погоды в конце недели в Крыму

Начало декабря с самых первых дней принесла сильное похолодание и суровые ветра. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Многие думают, что туристический сезон и тепло в Крыму заканчивается с приходом осени. Потом наступают ветра, холода, слякоть и дожди. Но на самом деле плюсовые отметки на градуснике и солнце можно застать даже зимой. Несмотря на сильное похолодание в начале декабря, в конце недели на полуостров снова вернется мощное потепление. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Начало декабря с самых первых дней принесло сильное похолодание и суровые ветра. 5 декабря, по информации регионального МЧС, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду! Но синоптики успокаивают, неутешительные прогнозы постепенно будут меняться в лучшую сторону.

Так, уже завтра, 6 декабря, столбики термометра днем покажут на один градус теплее - 7°, но ночью все еще будет - 4°. В четверг температура снова повысится до 8 градусов со знаком плюс, а 8 декабря – до 15°.

- Ближайшие несколько дней будут сильные холодные ветра. Температура будет ощущаться намного ниже, чем есть из-за влажности. Но уже в пятницу и в предстоящие выходные погода снова порадует нас теплыми деньками. Там будет стабильный плюс с солнцем и без осадков, - отмечает замначальника Гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Заметим, из-за непогоды Керченская паромная переправа 3 и 4 декабря временно приостановила работу.

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