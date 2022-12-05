«Связали сотрудников и выстрелили в стену»: полиция поймала налетчиков, похитивших из автосалона в Севастополе 21 млн рублей

Разбойники украли 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов. Фото: МВД МЕДИА/ Телеграм

Севастопольские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на отделение автосалона и краже 21 миллиона рублей. Также добычей налетчиков стали 30 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на офис автосалона. Один из них также находился в розыске по обвинению в вымогательстве, которое было совершено на территории Красноярского края в 2019 году, - отметили в МВД.

Судя по камерам наблюдения, в апреле разбойники ворвались в один их автосалонов города-героя, закрыли дверь изнутри и начали стрелять в стену. Затем они связали работников компании и повредили их телефоны, чтобы никто не смог позвонить в полицию. Похитив деньги из кассы – около 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США, налетчики быстро скрылись.

В июле одного из подельников поймали в Краснодаре. Второго предполагаемого преступника недавно задержали в Томской области местные оперативники.

Сейчас сотрудники следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя начали расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ части 4 – о разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. За это фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Одного из налетчиков, задержанного в Томской области, отправили в Красноярский край. По информации пресс-службы МВД, там ему дополнительно предъявлено обвинение за вымогательство.

- Оба подозреваемых заключены под стражу, - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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