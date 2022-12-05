Пользователи карт РНКБ в текущем году оплатили интернет-покупки на 100 миллиардов рублей

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Крымчане активнее оплачивают покупки в интернете. Онлайн-шопинг — это удобно, быстро и безопасно, если соблюдать простые меры предосторожности. Крупнейший крымский банк РНКБ отмечает, что количество активных пользователей карт, которые регулярно совершают интернет-платежи, с января 2022-го увеличилось на 10% и достигло 1,35 миллиона человек.

С начала года клиенты банка совершили больше 33 миллионов операций в интернете и потратили больше 100 миллиардов рублей. В РНКБ посчитали, что владельцы карт в среднем совершают около 70 покупок в минуту. Средней чек онлайн-платежа — около 3 тысяч рублей.

Чаще всего пользователи карт РНКБ устраивают шопинг в интернете на сайтах Wildberries, Avito, Ozon, Gosuslugi и других. Кроме того, дистанционно крымчане оплачивают поездки в такси, услуги в соцсетях, а также подписку в онлайн-кинотеатрах. В целом же покупки совершаются более чем на 55 тысячах онлайн-магазинов страны.

Также в банке отмечают, что крымчане начали активно расплачиваться кредитными картами в интернете. Рост платежей по кредитке в РНКБ связывают с тем, что льготный период на использование кредитных средств был увеличен до 115 дней. В течение этого времени проценты на потраченную с кредитки сумму не начисляются. Но каждый месяц нужно обязательно вносить 5% от суммы долга, чтобы продлевать беспроцентный период.

В банке также напомнили, что вносить платежи за покупки онлайн можно не только с дебетовых и кредитных карт, но и с виртуальных. Они предназначены специально для интернет-расчетов. Виртуальную карту оформить достаточно просто. Это можно сделать в два клика в мобильном приложении банка. На сегодня клиенты РНКБ используют больше 150 тысяч виртуальных карт. Такая карта очень удобна — на нее можно переводить точную сумму планируемой покупки и после этого оплачивать. Если вдруг сайт оказался мошенническим, пользователь карты рискует только той суммой, что есть на виртуальной карте, а не всей заплатой, которая осталась на пластиковой дебетовой карте.

В РНКБ также отмечают, что клиенты, которые регулярно оплачивают товары и услуги в интернете, реже становятся жертвами мошеннических схем. Покупатели понимают, что номер карты, срок действия и секретный CVV-код нельзя называть в телефонном разговоре, даже если человек представляется сотрудником банка. Вводить эти данные можно только на проверенных сайтах.