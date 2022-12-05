Покупка квартиры в новостройках Краснодара из Крыма в ипотеку: 5 самых больших страхов покупателя

Жители Крыма и Севастополя также могут воспользоваться выгодными условиями покупки квартиры в новостройках Краснодара

На рынке новостроек Краснодара в продаже есть интересные жилые комплексы с хорошей инфраструктурой и богатым потенциалом. Причем купить новую квартиру в Краснодаре можно в ипотеку, в т.ч. на льготных условиях семейной ипотеки или ипотеки с господдержкой, которая действует до конца декабря 2022 года.

Жители Крыма и Севастополя также могут воспользоваться выгодными условиями покупки квартиры в новостройках Краснодара, пока льготная ипотека еще действует. Однако страхи перед ипотекой часто останавливают покупателей и мешают им увидеть свои возможности и оценить реальную выгоду такого предложения.

«Большая переплата за весь срок ипотечного кредита»

Тех, кто уже успел изучить вопрос покупки квартиры в ипотеку, часто отпугивает сумма общей переплаты, которая может составить сумму, сравнимую со стоимостью самой квартиры, особенно если идет речь о сроке ипотечного кредита в 20-30 лет.

Что делать? Подбирайте варианты субсидированной застройщиком льготной ипотечной ставки — даже ипотека на 20-30 лет с такой ставкой покажет незначительную переплату в 150 - 300 тыс руб в зависимости от квартиры, а не 3 - 6 млн руб, как в случае с обычной ставкой.

Действуют ли в Краснодаре такие ставки на новостройки? Да, субсидированные ипотечные ставки от 0,1% сохраняются в части жилых комплексов, в т.ч. в новостройках комфорт-класса.

«Нужны деньги на первоначальный взнос»

Выделять из семейного бюджета значительную сумму в качестве первоначального взноса на строящееся жилье посильно не для всех, тем более если впереди ждут еще несколько лет ежемесячных платежей по ипотеке.

Что делать? Использовать в своих интересах предложения от застройщиков для покупки квартиры БЕЗ первоначального взноса. При этом есть варианты, когда вам не потребуется подтверждать свой доход или собирать большой пакет документов. В этом случае вы можете стать собственником квартиры, располагая только 15 - 20 тыс руб свободных денег в месяц и не откладывая деньги на первоначальный взнос.

Квартиры в ипотеку без первоначального взноса в Краснодаре есть, в т.ч. есть программы, не требующие официального подтверждения вашего дохода. Нет ли здесь подвоха и в чем выгода застройщика? Подвоха нет — застройщик может предложить такое решение в рамках акции, стимулирующей спрос на квартиры в своих жилых комплексах. Единственный минус таких программ — как и у любой акции, их срок очень ограничен.

«Ипотека — это высокие ежемесячные платежи»

Ежемесячные платежи по ипотеке в 50-70 тысяч — серьезная нагрузка на семейный бюджет. Такой размер платежей заставляет многих отказаться от идеи покупки собственной квартиры.

Что делать? Рассмотрите варианты ипотеки, субсидированной застройщиком — субсидированные программы помогают сделать ежемесячные платежи гораздо доступнее, сокращая их размер почти в 2 раза. По сумме такие платежи сравнимы с платежами за аренду квартиры такой же площади.

Такие предложения с доступным ежемесячным платежом есть и в новостройках Краснодара. Если для вас приоритетна именно доступная сумма платежа, вы можете делать выбор исходя из этого критерия.

«Как там делать ремонт?»

Особенно в случае с дистанционной покупкой квартиры в другом городе вопрос ремонта в ней вызывает множество сомнений. Как выбирать и завозить отделочные материалы, искать подрядчиков и контролировать ход работ и их качество?

Что делать? Используйте удобную возможность и выбирайте квартиру с готовым ремонтом от застройщика. Оптовая закупка материалов и контроль за выполнением работ со стороны застройщика помогут получить достойный ремонт, не потратив на это своих сил или времени. А покупка квартиры с чистовой отделкой в ипотеку позволяет «включить» ремонт в тело кредита и комфортно распределить платежи, без необходимости сразу выделять на ремонт крупную сумму или брать отдельный потребительский кредит на эту цель под высокий процент.

Далеко не во всех новостройках квартиры сдаются с чистовой отделкой или есть возможность дозаказать ее и сразу включить в ипотеку. Оцените предложения на рынке и выберите ЖК от надежного застройщика, который предлагает удобную опцию готового для жизни ремонта с хорошим качеством.

«Что делать с такой квартирой»

Еще один страх, который появляется у тех, кто осуществляет дистанционную покупку и не планирует переезд в Краснодар - что делать, когда застройщик сдаст квартиру? Вдруг не получится ее продать потом?

Что делать? Оцените для себя несколько возможных стратегий

1.«Квартира-кубышка», которая помогает вам копить деньги и сохранять их от обесценивания

Предположим, вы выбираете квартиру в новостройке Краснодара и покупаете ее в ипотеку с первоначальным взносом, если у вас есть небольшой капитал, который нужно сохранить, или без первоначального взноса и с комфортными ежемесячными платежами в 15 - 20 тыс руб. Такая покупка поможет вам защитить ваши деньги от инфляции и сохранить вложения в недвижимости. Позже, если вы не рассматриваете эту квартиру для жизни себе, своим детям или для сдачи в аренду, эту квартиру можно продать даже с непогашенной ипотекой:

- еще до сдачи дома, по переуступке прав;

- после сдачи дома и оформления собственности, как залоговую квартиру.

2.Актив, который окупает себя сам

Еще одна стратегия, которая делает покупку выгодной — выбрать вариант без первоначального взноса и с минимальными ежемесячными платежами в проекте, который скоро сдается или уже сдан, с готовым ремонтом и в удобной для жизни локации. В этом случае вы быстро сможете найти арендаторов, которые будут покрывать сумму ежемесячных ипотечных платежей платежами за аренду квартиры. Так при минимальных или близких к нулю вложениях вы получите недвижимость, которая будет окупать себя сама.

3.Источник пассивного дохода

Одна из современных стратегий работы с доходной недвижимостью — «упаковка» квартиры для посуточной аренды, которая обеспечивает доходность 8-10% годовых. Причем не обязательно заниматься этим процессом самостоятельно - на рынке недвижимости Краснодара есть компании, которые занимаются такими проектами «под ключ». Вы, как владелец квартиры, просто заключаете договор с такой компанией, и она на профессиональном уровне обеспечивает загрузку вашей квартиры, заселение жильцов, следит за состоянием квартиры и т.п. Вовлечение с вашей стороны будет минимальным, а доход - стабильным и прогнозируемым.

Еще одно сомнение, которое возникает перед покупкой квартиры в Краснодаре — как провести этот процесс из другого города, согласовать лучшие ипотечные условия и не упустить свое выгодное предложение? Севастопольцам и крымчанам помогут провести такую сделку на всех этапах специалисты Центра недвижимости РК, в т.ч. полностью дистанционно. Обращайтесь — условия льготной ипотеки действуют только до конца 2022 года.

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