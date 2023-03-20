В Керчи мужчина нападал на прохожих с нецензурной бранью и угрожал поддельным боеприпасом

Дебошира задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи задержали мужчину, который размахивал перед лицами прохожих предметом, похожим на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Чтобы вечер перестал быть томным, 36-летний местный житель вышел на улицу, стал громко кричать и ругаться матом. При этом размахивал руками, вел себя нагло и дерзко, на замечания людей не реагировал. Инцидент произошел возле дома №7 по улице Марата.

- Мужчина вел себя вызывающе, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, - сообщили в пресс-службе керченского суда.

На суде керчанин пояснил, что вел себя эмоционально просто потому, что поругался с прохожими. А желая их припугнуть, достал имитатор боеприпаса и стал размахивать им. Но свою вину полностью осознал и принес извинения. Был ли мужчина трезв, не уточняется.

Постановлением суда дебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

- То есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - сообщили в суде.,

Судья приговорил мужчину к аресту сроком на 7 суток. Постановление вступило в законную силу.

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