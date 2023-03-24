Шойгу наградил военных, отразивших атаку беспилотников в Крыму

Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, отразивших атаку беспилотников в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Награды получили военнослужащие Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Находясь на боевом дежурстве, они отразили атаку БПЛА.

– Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба, – подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что военные проявили находчивость, уверенность и самоотверженность.

– Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику, – сказал министр.

Ранним утром 22 марта ВСУ попытались совершить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах в Севастополе. Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко обнаружили и уничтожили беспилотники, которые двигались в сторону базы. Все три летательных аппарата уничтожили прицельным огнем из стрелкового вооружения. Начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань, который участвовал в уничтожении целей, также получил орден Мужества.

Напомним, в Севастополе уничтожили три вражеских беспилотника. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях по улице Ленина повыбивало стекла, люди и военные корабли не пострадали. Женщины-военные Черноморского флота (ЧФ) Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты в Севастополе.

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