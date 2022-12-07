Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь» до 15 декабря

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорт Симферополя - на этот раз до 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани крымской столицы.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 15 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Напомним, накануне в Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 22 декабря. В то же время он продолжает действовать и в Севастополе.

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