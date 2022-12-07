В мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых зарегистрировались 50 тысяч человек

Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самозанятых крымчан становится все больше. Они платят налог на профессиональный доход и могут без проблем взять кредит в банке, подтвердив уровень заработка. Крымский банк РНКБ, напомним, в декабре 2020 года запустил удобный сервис, в котором можно зарегистрироваться как самозанятый или же подтвердить свой статус и вести бизнес онлайн.

Как отмечают в РНКБ, на 1 декабря количество самозанятых, которые пользуются специальным сервисом, превысило 50 тысяч человек. Более 30 тысяч из них зарегистрировались в 2022 году.

Плюсов при регистрации в специальном сервисе множество: так, самозанятые могут наравне с официально трудоустроенными пользоваться всеми кредитными программами, действующими в РНКБ. Им доступна ипотека, кредиты наличными, покупка авто в кредит, а также оформление кредитных карт и рефинансирование потребительских кредитов.

Кроме того, клиенты, которые отправляют данные о своих доходах через сервис в мобильном приложении, получают сниженную процентную ставку по всем кредитным программам. Также в РНКБ они могут оформить кредит только по паспорту, потому что доход уже подтвержден.

По данным РНКБ, на сегодня самозанятые получили в банке кредиты на сумму больше 4,6 миллиарда рублей. В частности, по ипотечным программам было выделено 1,7 миллиарда рублей (37%), по программам автокредитования – больше 1 миллиарда рублей (22%), по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» - около 600 млн рублей (12%). Кроме того, самозанятым выданы кредитные карты с общим лимитом больше 1,3 миллиарда рублей (29%).

Подать заявку на кредит можно дистанционно – в мобильном приложении или на сайте банка. Нужно дождаться одобрения и после обратиться в офис.

КСТАТИ

Сервис РНКБ для самозанятых облегчает деятельность тех, кто платит налог на профессиональный доход (НПД). Как только человек получает оплату за свою услугу, в мобильном приложении можно сформировать чек о доходах и отправить ФНС. В течение месяца самозанятому придет уведомление, в котором высветится счет от налоговой с суммой, которую нужно оплатить в качестве НПД. Эти деньги можно в несколько кликов перечислить в адрес ФНС со своей карты или счета прямо в мобильном приложении.