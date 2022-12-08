Двух жителей Севастополя арестовали по подозрению в госизмене

ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ Фото: Архив "КП"

В Севастополе задержали двух местных жителей по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

- Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины, - говорится в сообщении.

Как стало известно, одного из севастопольцев завербовали еще в 2016 году. Он за деньги передавал данные о расположении объектов Минобороны РФ. Летом мужчина привлек знакомого, который занимался отправкой данных об объектах ФСБ РФ.

Ранее ФСБ задержала граждан России, причастных к подготовке теракта на газопроводе «Южный поток». В ходе обысков силовики изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из силовых служб Украины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала 68 подпольных оружейников по всей России, в том числе в Севастополе

В результате была закрыта 31 подпольная мастерская (подробнее)