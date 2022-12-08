Перед завершением льготной ипотеки число заявок в РНКБ выросло на 20%

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Осталось меньше месяца до завершения программы государственной поддержки ипотечного кредитования, в рамках которой можно взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке – 7%. Так, действие программы завершится 31 декабря 2022 года. Те, кто не решался на покупку жилья в ипотеку, пытаются успеть выгодно приобрести недвижимость.

Как отмечают в банке РНКБ, количество ежедневных заявок на оформление ипотеки по льготной госпрограмме выросло на 20% уже в первую неделю декабря.

В банке также напомнили, что заемщики могут получить льготный кредит по ставке 6%, если приобрести жилье в комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Также такую скидку к проценту можно получить при покупке квартиры у застройщиков, относящихся к стратегическим партнерам банка. Максимальная сумма ипотечного кредита, на которую могут рассчитывать заемщики при покупке жилья в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае – 6 миллионов рублей. Если клиент банка хочет приобрести жилье в новостройках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита увеличивается до 12 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от общей стоимости недвижимости.

По данным РНКБ, в текущем году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выдан клиентам в рамках госпрограмм ипотечного кредитования. Из них больше половины – по программе льготной ипотеки.

ЦИФРЫ

С начала года РНКБ выдал 650 кредитов на покупку жилья в ипотеку по госпрограмме льготного кредитования. Так, заемщики получили больше 2,2 миллиарда рублей. Средний чек ипотечного кредита – 3,4 миллиона рублей, а возраст заемщика – 38 лет. Чаще всего клиенты банка покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ. Подать заявку на ипотечный кредит можно также дистанционно – на сайте банка или в мобильном приложении. Чтобы получить льготный кредит, нужно подписать договор до 31 декабря 2022 года.