По стопам Майка Тайсона: жительница Севастополя в пылу ссоры повредила бойфренду ухо

Вспыльчивой женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе ссора двух влюбленных закончилась поножовщиной. Причем, пострадавшей стороной оказался мужчина. Как рассказали в пресс-службе МВД города-героя, все случилось в Балаклавском районе.

В полицию ночью поступило сообщение о ссоре между сожителями - 48-летним мужчиной и его 54-летней подругой. Когда сотрудники правопорядка прибыли на место, то обнаружили возрастного бойфренда вспыльчивой жительницы города-героя в крови.

- В ходе внезапно возникшей семейной ссоры женщина ударила несколько раз своего сожителя, а затем кухонным ножом повредила ему часть уха, - рассказали в пресс-службе полиции.

К счастью, «повторить» отличительную черту Майка Тайсона у женщины не вышло - ее сожителю диагностировали легкие повреждения. Но от уголовки это не спасло - на яростную жительницу Севастополя завели дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Теперь приверженка «домостроя» находится под подпиской о невыезде, а за ее поведением наблюдают сотрудники правопорядка. Более того - ей грозит до двух лет лишения свободы.

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