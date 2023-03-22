«Больше полутысячи заболевших в год»: откуда в Крыму туберкулез, и как с ним бороться

Ежегодно в Крыму выявляют 600 случаев заболеваемости туберкулезом Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость и смертность от туберкулеза в Крыму снизилась на 50%, смертность - на 52%. Такие цифры в интервью КП-Крым озвучила внештатный фтизиатр Минздрава республики Людмила Мамотенко. По ее словам, несмотря на такую положительную динамику, число больных активной формой туберкулеза в Крыму продолжает оставаться довольно высоким. Ежегодно в республике выявляют порядка шестисот заболевших впервые. Одна из причин – серьезные миграционные процессы.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, КП-Крым решила выяснить, как в Крыму борются с палочкой Коха, и как обезопасить себя от инфекции.

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЛЯ КРЫМА

Успехи в лечении туберкулеза медики связывают с быстрой и точной диагностикой. Бактериологическая лаборатория, которая работает при республиканском Центре фтизиатрии и пульмонологии, позволяет выявлять микобактерии туберкулеза за два часа, а узнать об устойчивости организма к основным противотуберкулезным препаратам можно уже на следующие сутки. Это намного ускоряет процесс подбора лекарств и назначения правильной схемы лечения, говорит Людмила Мамотенко.

В то же время выявлению туберкулезных больных в значительной степени помешала пандемия коронавируса. Из-за сокращения количества медосмотров (кто-то просто опасался лишний раз посещать поликлинику) специалисты ожидают рост числа заболевших уже через два-три года.

Сегодня в Крыму ежегодно туберкулез выявляют у порядка 600 человек. Еще полторы тысячи крымчан болеют им в активной форме – это те, кто продолжает лечение (оно длится около полугода), и у кого случаются рецидивы.

- Конечно, для нас это много. Заболеваемость пока еще на уровне 36 человек на 100 тысяч населения. Это чуть выше, чем по России. С этим надо работать, - говорит фтизиатр.

Микобактерии туберкулеза республиканская лаборатория выявляет за два часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИГРАНТЫ И БЕЖЕНЦЫ В ГРУППЕ РИСКА

В медицинской группе риска по туберкулезу находятся в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом: диабетики, ВИЧ-инфицированные, люди с психическими заболеваниями, а также те, кто принимает противоопухолевые и гормональные препараты, снижающие сопротивляемость организма инфекциям, страдающие хроническими болезнями легких и желудочно-кишечного тракта. Но есть и еще одна категория людей, которые могут быть подвержены заболеванию – социальная.

- Это беженцы, мигранты. То, что сейчас особенно актуально. Через Крым сейчас проходит очень большое количество людей, кто-то оседает здесь, кто-то едет дальше. Это большая группа людей, которые находятся в состоянии стресса. И у них повышен риск развития туберкулеза, - отмечает Людмила Мамотенко.

КОГДА БЕЖАТЬ К ВРАЧУ

Насторожить должен кашель, не прекращающийся в течение двух-трех недель. Это основной симптом туберкулеза. Чтобы выяснить, что происходит с легкими, важно сделать анализ мокроты и рентген органов грудной клетки.

Повышенная утомляемость при выполнении обычной работы тоже может указывать на микобактерии туберкулеза. Часто люди списывают это на занятость или погоду, в то время как в легких уже вовсю «цветет» палочка Коха.

- Удивляет, что некоторые люди не идут к врачу, даже когда появляется кровохаркание. То есть человек откашливается кровью, но это его не настораживает, - говорит специалист Минздрава.

Среди симптомов - сильная потливость по ночам и повышение температуры тела до 37,1-37,2 к вечеру. К утру температура нормализуется.

МИФ ПРО ЖИР

О том, что для легких полезна жирная пища, а туберкулезным больным нужно есть больше сала часто рассказывают наши бабушки. Но правы они лишь отчасти. Корни этого убеждения в далеком прошлом, когда человечество еще не знало антибиотиков, а пища не была разнообразной.

- Туберкулез начали лечить не так давно. Первые противотуберкулезные препараты появились только в XX веке. До этого люди искали вариации и считали, что туберкулез лечат жирной пищей, барсучьим и медвежьим жиром. Нужно просто сравнить, как человек питался два века назад, и как сейчас. Естественно, раньше не было на столе каждый день мяса, овощей, люди питались по-другому. Поэтому считалось, то жирная пища повышает иммунитет. В какой- то мере, да, - резюмирует Людмила Мамотенко.

Специалист напоминает, что питание должно быть сбалансированным. Организму нужны белки, жиры и углеводы в достаточном количестве.

Прививку БЦЖ ребенку делают на третьи сутки после рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ РЕБЕНКА ПОСЛЕ ПРИВИВКИ БЦЖ

Прививку против туберкулеза (БЦЖ) ребенку делают на третьи сутки после рождения. Вакцина «живая», в ней содержатся ослабленные микобактерии. Важно помнить, что в первые два месяца после прививки, пока идет формирование иммунитета, малыш не должен контактировать с больным туберкулезом и с тем, кто давно не обследовался, не делал флюорографию.

- Часто бывает так, что папа делает флюорографию, а бабушка - нет. Я всегда говорю, если хотите сохранить здоровье своему ребенку, все, кто будет приходить к нему в первые два месяца жизни, особенно после прививки, должны быть обследованы на туберкулез,- отмечает Людмила Мамотенко.

Заболеть туберкулезом вакцинированный ребенок может, но никогда не станет инвалидом и не умрет. В Крыму отказы от прививки БЦЖ единичные.

САНАТОРИИ

В Крыму действуют два противотуберкулезных санатория, которые подчиняются Министерству здравоохранения республики. Это санатории «Симеиз» (взрослое и детское отделения) и «Долоссы».

В составе Центра фтизиатрии и пульмонологии также находятся санаторий «Старый Крым» и «Опушки» для лечения детей из группы риска.

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