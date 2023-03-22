В Партените построят многоквартирный жилой комплекс за 2,8 миллиарда рублей

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В пгт Партенит, что под Алуштой, построят многоквартирный жилой комплекс площадью 46 тысяч квадратных метров. Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Проектное финансирование ООО «Специализированный застройщик «СИМСТРОЙПРОЕКТ» предоставил банк РНКБ. 2,8 миллиарда рублей банк выделил до 2028 года на реализацию первого этапа строительства.

На эти средства построят многоквартирный жилой комплекс, включающий в себя двенадцать типовых жилых домов общим числом 17 этажей. Кроме того, там будет возведен торговый центр, паркинг и другие объекты благоустройства и озеленения.

- Благодаря строительству новых жилых комплексов на полуострове сотни и тысячи семей могут приобрести новое жилье, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – За последние годы РНКБ профинансировал строительство новых объектов общей площадью более 1,8 млн квадратных метров и в этом году рассчитывает превысить отметку в 2 млн квадратных метров.

СПРАВКА «КП»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СИМСТРОЙПРОЕКТ» входит в группу компаний «Севастопольстрой», в портфеле которой 270 реализованных проектов. «Севастопольстрой» - девелопер с 75-летним опытом. Более 130 тысяч семей доверили свою историю этому застройщику. По статистике, каждый третий севастополец живет в домах, возведенных «Севастопольстроем». Компания совмещает традиционное качество и новаторские архитектурные решения, задавая тренды строительства.

КСТАТИ

Банк РНКБ также предоставил финансирование на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство комплекса «Прайм» до 2026 года. Реализовывать проект будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Прибрежный». На западном побережье полуострова, меду городами Саки и Евпатория, будет построено больше 1100 апартаментов, оздоровительный центр и другие объекты инфраструктуры. Общая площадь строительства – более 83 тысяч квадратных метров.

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