Кравец справился с гирей «одной левой», а Павленко отправила вместо себя зама: крымские чиновники сдали нормы ГТО

Крымские чиновники показали свои спортивные навыки на стадионе «Крым Арена» в Евпатории Фото: Ирина ГЕРЦ

Середина недели выдалась в прямом смысле непростой для некоторых крымских чиновников. Главы районных администраций и мэры городов поменяли деловые костюмы на спортивные и отправились на стадион, чтобы сдать нормы ГТО.

Мероприятие проходило на базе спортивного комплекса «Крым Арена» в Евпатории. Сотрудники администраций должны были защитить честь своих районов сразу по четырем дисциплинам: бег, наклон вниз, подтягивания, отжимания, подъем гири и пресс. Третий этап для женщин упростили: чиновницы могли вместо этого сделать упражнения на низкой перекладине. Оценивали успехи глав муниципалитетов и помогали ценным советом министр спорта Ольга Торубарова и ее заместитель Сергей Гниздыло.

Глава Евпатории Елена Демидова справилась со всеми испытаниями Фото: Ирина ГЕРЦ

Корреспондент «Комсомолки» посетила спортивное мероприятие и лично убедилась: некоторые чиновники, сменив галстуки на кеды, вполне могут дать фору спортсменам.

БУДУТ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО КАЖДЫЙ ГОД

Еще с уроков физкультуры каждый помнит: к любым нагрузками следует хорошенько подготовиться. Десятиминутную разминку с градоначальниками и их замами провела Ольга Торубарова. На пятой минуте многие начали уставать, ведь угнаться за министром спорта не так уж и просто.

Министр спорта РК Ольга Торубарова провела для чиновников разминку. Некоторые шутили, что устали уже на этом этапе Фото: Ирина ГЕРЦ

- После такой разминки никакие нормы ГТО не нужны, - пошутили чиновники.

Как рассказала журналистам зампред Совмина Крыма Светлана Маслова, тоже присутствующая на спортивном мероприятии, такие физкульт-выезды для чиновников можно проводить регулярно.

- Сегодня приехали чиновники со всех муниципалитетов. Они готовы показать на личном примере важность спорта. Ведь это не только хорошая физическая подготовка, а в первую очередь здоровье, - отметила Светлана Маслова.

ОТПРАВИЛИ ВМЕСТО СЕБЯ ЗАМОВ

Несмотря на то, что в мероприятии должны были участвовать именно главы муниципалитетов, не все они оказались смельчаками (или не нашли времени в загруженном рабочем графике). Так, корреспондент «КП-Крым» не заметила на стадионе сразу нескольких градоначальников, например, мэра Симферополя Михаила Афанасьева и главу администрации Ялты Янину Павленко.

Сергей Баннов защищал честь Ялты вместо Янины Павленко Фото: Ирина ГЕРЦ

Вместо мэра курортной столицы ЮБК спортивные нормативы сдавал ее заместитель Сергей Баннов. Нужно отдать должное - ялтинский чиновник в прямом смысле оказался готов к труду и обороне и даже перевыполнил план.

- Сделал 34 подъема, а на «золото» нужно 30, - похвастался замглавы администрации Ялты, справившись с дисциплиной на пресс.

Первый замглавы администрации Симферопольского района Сергей Петелин и вице-мэр Ялты Сергей Баннов не думали уступать друг другу Фото: Ирина ГЕРЦ

Не отставали от Сергея Баннова и его коллеги. В мужчине в черном спортивном костюме, который сделал сразу 50 отжиманий, корреспондент «Комсомолки» не сразу узнала замглавы администрации Сакского района Сергея Колганова.

- Если что, я защищаю честь Сакского района, - улыбнулся чиновник зрителям, - и я могу еще!

Замглавы администрации Сакского района Сергей Колганов похвастался хорошей физической подготовкой Фото: Ирина ГЕРЦ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Хорошая физическая подготовка практически всех чиновников удивила корреспондента «Комсомолки». Так, глава Нижнегорского района Антон Кравец, не снимая очков, «справился» с многокилограммовой гирей.

Глава Нижнегорского района Антон Кравец сдал нормы ГТО Фото: Ирина ГЕРЦ

- Левой рукой тяжеловато, надо бы поменять, - пошутил чиновник, сделав несколько подъемов.

Крымские чиновники с интересом наблюдали за коллегами Фото: Ирина ГЕРЦ

Несмотря на то, что и участники «труда и обороны», и гости мероприятия с нетерпением ждали результатов соревнования, организаторы решили оставить их в секрете.

Тех, кто «не сдал», тем не менее, среди крымских чиновников нет.

На площадке на всякий случай дежурил медик Фото: Ирина ГЕРЦ

- Все выложились по полной, и показали отличные успехи. Возможно, золото возьмут не все, но бронза точно достанется каждому, - заключила в конце соревнований министр спорта Ольга Торубарова.

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