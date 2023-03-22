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Общество22 марта 2023 14:55

Кравец справился с гирей «одной левой», а Павленко отправила вместо себя зама: крымские чиновники сдали нормы ГТО

Главы муниципалитетов Крыма сдали нормы ГТО: вместо некоторых «отдувались» замы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымские чиновники показали свои спортивные навыки на стадионе «Крым Арена» в Евпатории

Крымские чиновники показали свои спортивные навыки на стадионе «Крым Арена» в Евпатории

Фото: Ирина ГЕРЦ

Середина недели выдалась в прямом смысле непростой для некоторых крымских чиновников. Главы районных администраций и мэры городов поменяли деловые костюмы на спортивные и отправились на стадион, чтобы сдать нормы ГТО.

Мероприятие проходило на базе спортивного комплекса «Крым Арена» в Евпатории. Сотрудники администраций должны были защитить честь своих районов сразу по четырем дисциплинам: бег, наклон вниз, подтягивания, отжимания, подъем гири и пресс. Третий этап для женщин упростили: чиновницы могли вместо этого сделать упражнения на низкой перекладине. Оценивали успехи глав муниципалитетов и помогали ценным советом министр спорта Ольга Торубарова и ее заместитель Сергей Гниздыло.

Глава Евпатории Елена Демидова справилась со всеми испытаниями

Глава Евпатории Елена Демидова справилась со всеми испытаниями

Фото: Ирина ГЕРЦ

Корреспондент «Комсомолки» посетила спортивное мероприятие и лично убедилась: некоторые чиновники, сменив галстуки на кеды, вполне могут дать фору спортсменам.

БУДУТ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО КАЖДЫЙ ГОД

Еще с уроков физкультуры каждый помнит: к любым нагрузками следует хорошенько подготовиться. Десятиминутную разминку с градоначальниками и их замами провела Ольга Торубарова. На пятой минуте многие начали уставать, ведь угнаться за министром спорта не так уж и просто.

Министр спорта РК Ольга Торубарова провела для чиновников разминку. Некоторые шутили, что устали уже на этом этапе

Министр спорта РК Ольга Торубарова провела для чиновников разминку. Некоторые шутили, что устали уже на этом этапе

Фото: Ирина ГЕРЦ

- После такой разминки никакие нормы ГТО не нужны, - пошутили чиновники.

Как рассказала журналистам зампред Совмина Крыма Светлана Маслова, тоже присутствующая на спортивном мероприятии, такие физкульт-выезды для чиновников можно проводить регулярно.

- Сегодня приехали чиновники со всех муниципалитетов. Они готовы показать на личном примере важность спорта. Ведь это не только хорошая физическая подготовка, а в первую очередь здоровье, - отметила Светлана Маслова.

ОТПРАВИЛИ ВМЕСТО СЕБЯ ЗАМОВ

Несмотря на то, что в мероприятии должны были участвовать именно главы муниципалитетов, не все они оказались смельчаками (или не нашли времени в загруженном рабочем графике). Так, корреспондент «КП-Крым» не заметила на стадионе сразу нескольких градоначальников, например, мэра Симферополя Михаила Афанасьева и главу администрации Ялты Янину Павленко.

Сергей Баннов защищал честь Ялты вместо Янины Павленко

Сергей Баннов защищал честь Ялты вместо Янины Павленко

Фото: Ирина ГЕРЦ

Вместо мэра курортной столицы ЮБК спортивные нормативы сдавал ее заместитель Сергей Баннов. Нужно отдать должное - ялтинский чиновник в прямом смысле оказался готов к труду и обороне и даже перевыполнил план.

- Сделал 34 подъема, а на «золото» нужно 30, - похвастался замглавы администрации Ялты, справившись с дисциплиной на пресс.

Первый замглавы администрации Симферопольского района Сергей Петелин и вице-мэр Ялты Сергей Баннов не думали уступать друг другу

Первый замглавы администрации Симферопольского района Сергей Петелин и вице-мэр Ялты Сергей Баннов не думали уступать друг другу

Фото: Ирина ГЕРЦ

Не отставали от Сергея Баннова и его коллеги. В мужчине в черном спортивном костюме, который сделал сразу 50 отжиманий, корреспондент «Комсомолки» не сразу узнала замглавы администрации Сакского района Сергея Колганова.

- Если что, я защищаю честь Сакского района, - улыбнулся чиновник зрителям, - и я могу еще!

Замглавы администрации Сакского района Сергей Колганов похвастался хорошей физической подготовкой

Замглавы администрации Сакского района Сергей Колганов похвастался хорошей физической подготовкой

Фото: Ирина ГЕРЦ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Хорошая физическая подготовка практически всех чиновников удивила корреспондента «Комсомолки». Так, глава Нижнегорского района Антон Кравец, не снимая очков, «справился» с многокилограммовой гирей.

Глава Нижнегорского района Антон Кравец сдал нормы ГТО

Глава Нижнегорского района Антон Кравец сдал нормы ГТО

Фото: Ирина ГЕРЦ

- Левой рукой тяжеловато, надо бы поменять, - пошутил чиновник, сделав несколько подъемов.

Крымские чиновники с интересом наблюдали за коллегами

Крымские чиновники с интересом наблюдали за коллегами

Фото: Ирина ГЕРЦ

Несмотря на то, что и участники «труда и обороны», и гости мероприятия с нетерпением ждали результатов соревнования, организаторы решили оставить их в секрете.

Тех, кто «не сдал», тем не менее, среди крымских чиновников нет.

На площадке на всякий случай дежурил медик

На площадке на всякий случай дежурил медик

Фото: Ирина ГЕРЦ

- Все выложились по полной, и показали отличные успехи. Возможно, золото возьмут не все, но бронза точно достанется каждому, - заключила в конце соревнований министр спорта Ольга Торубарова.

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