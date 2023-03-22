Что будет с курортным сезоном и отразится ли на Крыме СВО: таролог с 20-летним стажем сделала прогноз на весну

Таролог сделала прогноз для Крыма Фото: Иван ВИСЛОВ

Основатель Крымской школы таро Оксана Пилюченко решила спросить у карт, что ждет жителей полуострова этой весной. По словам таролога, нынешней весной от крымчан поступает очень много подобных запросов. Среди вопросов - будет ли безопасно в Крыму и стоит ли уезжать?

Предсказательница сделала расклад на ближайшие три месяца, спросив у карт не просто о будущем, но и об эмоциональном состоянии крымчан.

- Сама ситуация будет напряженной, - говорит таролог с двадцатилетним стажем, вытаскивая «Семерку жезлов». – Возможно, это будет напряжение, связанное с тем, что приближается курортный сезон. Отельерам придется сильно напрягаться, так как Крым зависит от курортного сезона.

«Пятерка чаш», по словам предсказательницы, дает повод говорить о разочаровании. Таролог считает, что начало сезона может быть не очень успешным. Подтверждает это и выпавшая карта «Отшельник».

Но не все столь однозначно.

- Несмотря на то, что выпал «Отшельник», «Туз Пентаклей» указывает на то, что потери ресурсов в Крыму скорей всего не будет, - говорит Оксана Пилюченко.

Оксана Пилюченко гадает на картах таро уже больше 20 лет. Фото: скриншот из видео/Оксана Пилюченко/Tg

В ходе своего «диалога» с картами таролог затронула и тему специальной военной операции. Как известно, первые лица региона уже не раз заявляли, что Крым и Севастополь являются прифронтовыми регионами. Не удивительно, что крымчане опасаются обострения ситуации.

Но здесь прогноз оптимистичный.

- «Двойка жезлов» говорит, что если что-то и будет, то незначительное. Тут Крым подготовлен. Большую роль в этом играет «Рыцарь мечей» - человек, который повлияет на охрану Крыма, - говорит таролог.

«Аркан Звезда» дает Крыму надежду, а «Принцесса Жезлов» означает движение вперед, хотя и придется «тащить за собой все, что тянет вниз».

Тактику и стратегию на полуострове будет определять «Рыцарь Жезлов». Он будет активно продвигать и отстаивать Крым.

- В целом прогноз хороший, но у народа будут наблюдаться эмоциональные «качели». По раскладу до 18 июня критических карт не выпало. Проверим, - резюмирует таролог.

Что касается расклада в целом для России, то здесь у предсказательницы выпал «Туз Пентаклей» - большой ресурс, огромный потенциал и отсутствие глобальных потрясений.

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