«Враг не пройдет!»: женщины-военные рассказали, как уничтожили беспилотники ВСУ в бухте Севастополя

Беспилотники пытались атаковать Севастополь рано утром 22 марта. Фото: Минобороны РФ

Женщины-военные Черноморского флота (ЧФ) Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты в Севастополе.

Рано утром 22 марта главный старшина ЧФ в Севастополе Татьяна Целуйко заметила над водой странный объект, которой хаотично двигался в направлении базы.

– Я немедленно доложила оперативному дежурному. Мы усилили наблюдение. Начальство дало команду открыть огонь на поражение. Открыли огонь, – рассказала Целуйко. – Я понимала, что нужно что-то делать, что нужно уничтожить, чтобы он не прошел дальше. Был большой страх, что он просто врежется в берег или корабли. После уничтожения мы не расслабились, потому что ждали следующего, команду не сняли. Не было такого, что выполнили свою работу и можно пить чай, мы продолжили наблюдение.

Отбивать атаку Татьяне помогала старший матрос Марина Фалеева. Фото: Минобороны РФ

Отбивать атаку Татьяне помогала старший матрос Марина Фалеева. Марина из семьи военных, дома у нее целая династия – сын тоже выбрал военную службу.

– Мы получили сигнал атаковать, и атаковали. Автомат в руки и стрелять! На родной город совершили набег, атаку. Будем защищать. Враг не пройдет, – подчеркнула Марина.

Напомним, всего в это утро в Севастополе уничтожили три вражеских беспилотника. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях по улице Ленина повыбивало стекла, люди и военные корабли не пострадали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить Марину Фалееву и Татьяну Целуйко к государственным наградам и выписать премию.

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